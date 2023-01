Ajoutez ceci à la liste des longs symptômes de la COVID : la stigmatisation

“Après des années de travail sur la stigmatisation liée au VIH, j’ai été choqué de voir combien de personnes fermaient les yeux et ignoraient les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de COVID depuis longtemps”, déclare Pantelic. “Il m’a également été clair dès le début que cette stigmatisation est préjudiciable non seulement à la dignité des personnes, mais aussi à la santé publique.”

Même certains médecins affirment que l’attention croissante portée au long COVID est excessive.

« Il est souvent normal de ressentir une légère fatigue ou des faiblesses pendant des semaines après avoir été malade et inactif et ne pas bien manger. Appeler ces cas longs COVID est la médicalisation de la vie moderne », Marty Makary, MD, chirurgien et chercheur en politique publique à la Johns Hopkins School of Medicine, écrit dans un commentaire de Les le journal Wall Street.

D’autres médecins sont fortement en désaccord, notamment Alba Azola, MD, codirectrice de l’équipe Johns Hopkins Post-Acute COVID-19 et experte de la stigmatisation entourant le long COVID.

« Donner cette tournure aux choses, ça ne fait que blesser les gens », dit-elle.

Un exemple est celui des personnes qui ne peuvent pas retourner au travail.

“Beaucoup de membres de leur famille me disent qu’ils sont paresseux”, dit Azola. “Cela fait partie de la stigmatisation publique, que ce sont des gens qui essaient juste de se retirer du travail.”

Certains experts disent que l’étude britannique représente un point de repère.