Ajouter les noms des enseignants décédés au nouveau registre de l’Alberta est inutile et blessant, disent les familles

Sel Healy dit qu’elle a été consternée lorsque le gouvernement de l’Alberta a envoyé une lettre à son mari en juin disant qu’il serait inclus dans un nouveau registre public des enseignants qui devrait être mis en ligne en septembre.

C’est parce que Michael “Joe” Healy, professeur de mathématiques et de sciences de longue date à l’école secondaire Bishop Carroll de Calgary, est mort depuis plus de 15 ans.

“J’étais en colère et frustrée, puis j’ai été blessée. J’étais vraiment bouleversée”, a déclaré Healy, qui est elle-même une enseignante à la retraite.

Le 1er septembre, le gouvernement de l’Alberta prévoit de lancer son premier registre en ligne de tous les enseignants, directeurs et surintendants.

Le gouvernement indique qu’il inclura les noms de 162 000 enseignants certifiés dans la province depuis 1954, le type de certificat qu’ils détiennent et s’il est actif, ainsi que des informations sur toute suspension ou annulation de permis pour conduite non professionnelle ou incompétence.

Les changements font partie du projet de loi 85, que la législature a adopté l’an dernier. Le gouvernement affirme que cette décision est l’un des nombreux changements qui augmenteront la transparence de la discipline des enseignants et amélioreront la sécurité des élèves.

La Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Ontario ont des registres en ligne similaires, mais tous trois retirent des noms de leurs registres lorsqu’ils sont informés qu’un enseignant est décédé.

Le ministre de l’Éducation de l’Alberta affirme que le registre inclura délibérément les enseignants décédés afin que l’information soit utile et pertinente pour les Albertains.

“Si le bureau du registraire a été informé qu’un enseignant ou un responsable enseignant est décédé, son statut de certificat indiquera” inactif “”, a déclaré Katharine Stavropolous, porte-parole de la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange.

Le gouvernement a envoyé 92 000 courriels et 70 000 lettres aux enseignants et dirigeants certifiés pour les informer du nouveau registre et leur dire comment ils pourraient demander une exemption, a-t-elle déclaré.

Stavropoulos a déclaré que les lettres n’étaient pas destinées à causer de la douleur, mais à relayer des informations.

“Nous comprenons que se souvenir d’un être cher perdu est souvent difficile et peut raviver les souvenirs de son décès, et nous sympathisons avec ceux qui ont vécu cette expérience après avoir reçu une lettre de notre part”, a-t-elle déclaré.

L’enseignante à la retraite Sel Healy a reçu des lettres plus tôt cet été disant qu’elle et son défunt mari, Michael J. Healy, seraient inclus dans le nouveau registre en ligne des enseignants de l’Alberta. Le mari de Healy est décédé en 2006 après une carrière de 32 ans dans une école catholique de Calgary. (Soumis par Sel Healy)

Healy dit que son mari, décédé depuis longtemps, n’a pas sa place dans ce registre.

L’enseignant de 32 ans, qui a écrit un poème de 10 pages pour enseigner aux élèves l’histoire des modèles atomiques et avait des collègues en colère lorsque ses démonstrations scientifiques ont mal tourné, a vécu avec le cancer pendant plus d’une décennie.

Il est décédé subitement chez lui en 2006 alors qu’il buvait un verre de vin avec sa femme.

Elle a dit que la réception de la lettre du registre des enseignants avait ravivé la douleur de cette perte soudaine.

“C’est difficile à retenir. J’en parle facilement, mais c’est bouleversant”, a déclaré Healy. “Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi notre propre gouvernement ne savait pas que cette personne n’existait pas.”

Les familles sont bouleversées, elles n’ont pas la possibilité de retirer des parents décédés

La mère de Janelle Melenchuk a également reçu une lettre adressée au défunt père de Melenchuk. Il était enseignant et directeur adjoint à Rimbey, qui a pris sa retraite en 2000 et est décédé en 2019.

Melenchuk, qui est également enseignant à Red Deer, dit que si les personnes décédées sont incluses, cela soulève des questions sur la motivation déclarée du gouvernement pour que la base de données protège le public des mauvais enseignants.

La lettre aux enseignants, dont plusieurs copies ont été partagées avec CBC, demande aux enseignants de se connecter à un système d’information s’ils souhaitent demander à être exemptés du registre pour des raisons juridiques ou de sécurité. Les membres de la famille n’y ont pas accès, a déclaré Melenchuk.

“Je n’aime pas que mon père n’ait pas la capacité de dire:” Non merci. Je ne veux pas en faire partie “”, a-t-elle déclaré.

Le ministère de l’Éducation affirme que les exemptions seront “rares” et accordées dans les cas où des ordonnances judiciaires empêchent la publication de l’information ou la sécurité de l’enseignant est en danger.

Stavropoulos a déclaré que le ministère évaluait toujours les demandes d’exemption des personnes et qu’il n’en avait encore accordé aucune. Tout enseignant qui a demandé une dispense sera exclu de la liste publique jusqu’à ce que le registraire ait pris une décision, a-t-elle précisé. Elle n’a pas précisé combien avaient postulé.

Les membres de la famille peuvent contacter le registraire d’Alberta Education pour signaler le décès d’un enseignant ou demander une demande d’exemption, a-t-elle déclaré.

Une femme de Moose Jaw, en Saskatchewan, a également été surprise d’apprendre que son mari serait inscrit sur la liste.

Gordon Jago a enseigné pour la dernière fois en Alberta en 1977, année où ils ont déménagé à Moose Jaw, a déclaré sa femme Terry Jago dans un courriel. Gordon a cessé d’enseigner en 2007 et est décédé en 2018. Il n’est pas répertorié dans le Saskatchewan Registre du Conseil de réglementation des enseignants professionnels.

Lorsque Jago a reçu la lettre concernant le registre des enseignants de l’Alberta, elle a envoyé un courriel au registraire demandant que le nom de Gordon soit supprimé. Elle s’inquiète du vol d’identité potentiel et de l’exactitude des informations.

Elle dit que le ministère de l’Éducation a répondu par un message “étrange et vague” qui l’a laissée incertaine quant à savoir s’il serait inclus.

“Ce qui me consterne, c’est que le gouvernement de l’Alberta le considère comme un enseignant agréé après 40 ans sans enseigner en Alberta”, a-t-elle déclaré. “Il y a sûrement un processus de réinscription pour quelqu’un qui aurait 73 ans cette année ?”