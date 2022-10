Ajouter le vaccin COVID au calendrier de vaccination de routine : Panel CDC

VENDREDI 21 octobre 2022 (HealthDay News) – Lors d’un vote unanime jeudi, un panel d’experts américains en vaccins a recommandé que les injections COVID soient ajoutées à la liste des vaccinations recommandées pour les enfants et les adultes.

Il appartient maintenant aux Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis de décider de suivre ou non les conseils de son comité consultatif sur les pratiques de vaccination.

Même si l’agence approuve l’ajout des injections au calendrier, cela ne correspond pas à un mandat de vaccination. Les juridictions étatiques et locales décideront toujours quels vaccins sont requis pour les écoles, a rapporté NBC News.

“Le déplacement de COVID-19 vers le calendrier de vaccination recommandé n’a pas d’incidence sur les vaccins requis pour l’entrée à l’école, le cas échéant”, a déclaré le Dr Nirav Shah, directeur du Maine Center for Disease Control and Prevention. “Le contrôle local est important. Et nous honorons le fait que la décision concernant l’entrée à l’école pour les vaccins repose là où elle se trouvait auparavant, c’est-à-dire au niveau de l’État, du comté et au niveau municipal, si elle existe.”