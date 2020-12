Qu’est-ce qu’un cadeau Oprah Winfrey pour Noël?

Quand il s’agit du seul et unique Winfrey, acheter pour le magnat semble assez intimidant. Après tout, elle est milliardaire et le visage de l’un des guides d’achat de vacances les plus fiables à ce jour. Mais il semble Meghan Markle a trouvé quelque chose dont Winfrey est non seulement fan, mais ferait également la coupe pour sa liste annuelle des choses préférées. Cet article est le mélange SuperLatte de Clevr.

Tard dimanche 13 décembre, l’humanitaire a partagé une vidéo d’elle-même en train de fabriquer un SuperLatte d’or tout en respectant les instructions de Markle de mettre une cuillère du mélange avant d’ajouter une troisième tasse d’eau chaude, de faire mousser puis de finir avec plus d’eau.

«C’est délicieux», a déclaré Winfrey à propos du produit axé sur le bien-être. La vidéo a également permis aux fans de découvrir comment les mélanges de boissons étaient présentés à Winfrey: dans un panier rempli de verdure et de fruits.