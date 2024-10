Ajouter des œuvres d’art à votre maison ? Pensez petit

Les bonnes choses viennent en petits paquets, et cette notion est vraie même lorsqu’il s’agit d’art. Les tableaux Pinterest et les magazines de décoration remplis de pièces surdimensionnées ancrant des murs et des pièces disposées autour de sculptures de grande taille suggèrent que plus grand est toujours mieux, mais l’inverse peut souvent aussi être du travail – surtout si vous êtes un collectionneur émergent ou si vous êtes intéressé à investir dans une gamme d’objets. Œuvres canadiennes.

Kristofer Sakamoto-Marshall, directeur de la galerie Lumas à Toronto et fondateur de la galerie éphémère The New Other, encourage souvent ses clients à envisager de réduire leurs goûts pour acheter une pièce qui plaît à l’œil et invite les spectateurs à porter un regard plus réfléchi. de près.

« Une chose que j’aime dans les petites pièces, surtout si elles sont originales, c’est que l’artiste est souvent obligé de réfléchir davantage aux détails et à la technique que s’il s’agit d’une pièce à grande échelle », explique Sakamoto-Marshall. Un autre facteur attrayant, selon l’artiste, est que les œuvres plus petites sont proposées à un prix plus accessible – une aubaine si vous envisagez de devenir petit et de créer un mur de galerie avec un assortiment de petites toiles, photographies, œuvres textiles et sculptures.

Le conseil de Sakamoto-Marshall sur la manière de présenter une petite œuvre consiste à opter pour un cadrage plus audacieux si vous envisagez d’accrocher une œuvre seule sur un mur ou de la poser sur une table ou un socle. Il dit également que le mélange de photographies ou d’autres images personnelles ajoute une dimension intéressante à un mur de galerie d’œuvres plus petites, en particulier lorsque les gens jetteront un regard intime sur une petite pièce.

Le plus important, dit-il, est qu’un collectionneur « suive son instinct » lorsqu’il achète des œuvres d’art. Ensuite, l’authentification – qui est plus facile à réaliser lors d’un achat direct auprès d’une galerie ou d’un artiste – est primordiale.

Avec Art Toronto – l’événement de quatre jours qui attire une liste internationale de galeries au Metro Toronto Convention Centre du 24 au 27 octobre – qui approche à grands pas, les conseils de Sakamoto-Marshall seront plus faciles que d’habitude à appliquer compte tenu de l’étendue des médias. , thèmes et artistes sur place. « Choisissez avant tout ce qui attire votre regard », dit-il. « Ensuite, vous pouvez connaître l’histoire ou le contexte de l’œuvre d’art – et comprendre ce que l’artiste a l’intention ou ce qu’il essaie de dire – après avoir parlé avec lui ou avec son galeriste. Contemplez ce que sont vos propres pensées et sentiments sur ce sujet – ou sur l’œuvre d’art – et partez de là.

LANGAGE GRAPHIQUE

Ouvrez cette photo dans la galerie : De gauche à droite : Meaghan Hyckie, Peak-14, 2024. Crayon sur papier. 6 pouces sur 8 pouces (papier), 7 pouces sur 9 pouces (encadré). 2 400 $ à la galerie Olga Korper (olgakorpergallery.com). Suzanne Nacha, Study (rock face), 2017 à 2023. Tirage pigmentaire d’archives encadré. 10 par 7 pouces. Édition de 3 exemplaires. 1 400 $ chez United Contemporary (unitedcontemporary.com). Hana Elmasry, Heavens Fall into Place, Fruition, 2022. Feuille d’or, peinture acrylique métallisée, crayon, encre, perles, poussière de laiton et de cuivre. 8 par 8 pouces. 1 200 $ à la galerie Jane Corkin (corkingallery.com).Brandon Titaro/Le Globe and Mail

Les œuvres abstraites, aux couleurs vives et graphiques peuvent être particulièrement attrayantes à une échelle mineure, qu’elles rappellent des formes naturelles ou qu’elles s’inspirent du dynamisme de l’op art.

ALLER AU FIGURATIF

Ouvrez cette photo dans la galerie : De gauche à droite : chaussures pratiques Alana Kinsey, 2023. Marqueur à base d’eau sur papier aquarelle. 3 pouces sur 2 pouces. 100 $ à la galerie Abbozzo (abbozzogallery.com). Hayley Axelrad, Lautrec, 2024. Huile sur toile. 8 pouces sur 10 pouces. À partir de 316 $ via tacitcollective.com. Shevon Lewis, Drifting Thoughts, 2023. Huile sur panneau. 3 pouces sur 4 pouces sur 0,75 pouces. 250 $ via shevonlewis.com. Darlene Cole, Prelude (Teen Cats), 2023. Huile sur panneau, encadrée de blanc. 8 pouces sur 10 pouces. 2 650 $ à la galerie Bau-Xi (bau-xi.com).Brandon Titaro/Le Globe and Mail

Comme le souligne Kristofer Sakamoto-Marshall, le petit art peut susciter de délicieux niveaux de détails. Ce n’est peut-être pas plus vrai que dans le cas d’œuvres qui s’inspirent de personnes, de lieux et de choses.

PLEIN D’INTRIGUES

Ouvrez cette photo dans la galerie : De gauche à droite : Dexter Barker-Glenn, Sleep Debt, 2023. (Montré posé à plat mais destiné à être suspendu). Impression hydrographique, filtre à mèche d’humidificateur. 7 pouces sur 7 pouces sur 1,5 pouces. 1 000 $ à Hunt Gallery (huntgallery.info). Fin Simonetti, Pacifier 8, 2022. Marbre Bianco Neve, marbre rose portugais, manille de serrure. 2,25 pouces sur 3 pouces sur 3,75 pouces. 3 500 $ US chez Cooper Cole (coopercolegallery.com). Winnie Truong, Wait to Tell, 2024. Crayon de couleur, papier découpé, techniques mixtes. 9 par 5 par 3,5 pouces. 2 200 $ chez Patel Brown (patelbrown.com).Brandon Titaro/Le Globe and Mail

Une nouvelle matérialité et une présence tridimensionnelle sont une autre manière délicieuse par laquelle une œuvre d’art à petite échelle peut captiver un public. De l’utilisation de filtres d’humidificateur à un mélange de marbre, la créativité des artistes canadiens ne connaît pas de limites.

Stylisme par Odessa Paloma Parker. Décors et stylisme des accessoires par Dani Reynolds chez Cadre Artists. Assistante photo : Ness DeVos. Assistante styliste : Leah Gust.