Ajouter de la vitamine E à votre alimentation : avantages et précautions

La vitamine E est l’une des nombreuses vitamines importantes pour le développement et la fonction humaine. Il comprend huit composés, mais un seul d’entre eux est utilisé dans le corps humain – alpha-tocophérol.

Les avantages et les inconvénients de la vitamine E ont été contestés pendant de nombreuses années. Alors, quels sont les avantages de la vitamine E et quels sont les risques potentiels ? Nous avons fait des recherches pour vous apporter les avantages et les inconvénients qui sont vraiment soutenus par la science.

Qu’est-ce que la vitamine E ?

La vitamine E est un nutriment liposoluble présent dans de nombreux aliments et est importante pour le corps humain de diverses manières. La vitamine E, sous forme d’alpha-tocophérol, est un puissant antioxydant qui fonctionne comme une machine à combattre les radicaux libres.

Bien qu’il soit possible de répondre aux besoins quotidiens en vitamine E par l’alimentation, des suppléments oraux et topiques sont également disponibles, mais doivent être utilisés avec prudence et conformément aux instructions.

Ajouter de la vitamine E à votre alimentation

Getty Images/yulka3ice/iStock/Getty Images Plus



Les noix, les graines et les huiles végétales sont en tête de liste des meilleures sources, mais la vitamine E peut être trouvée dans de nombreux aliments. Voici quelques choix alimentaires excellents et polyvalents pour booster votre vitamine E.

Asperges

Avocat

Épinards bouillis ou crus

Graines de tournesol grillées à sec

Amandes grillées à sec

Noisettes torréfiées à sec

kiwi

Mangue

Beurre d’arachide

Citrouille

poivron rouge

Tomate

Bienfaits de la vitamine E

La vitamine E a été présentée comme offrant de nombreux avantages pour le corps humain. Certains d’entre eux ne sont pas concluants en termes de démonstration d’un véritable avantage dans les études scientifiques. Voici quelques avantages de la vitamine E qui ont la science pour les étayer.

Peut abaisser la tension artérielle

Hypertension artérielle (hypertension) est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires. Certaines études ont montré qu’une supplémentation en vitamine E peut aider à abaisser la tension artérielle, bien que les résultats ne soient pas aussi favorables pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle sévère.

Bien que les résultats soient mitigés sur la relation entre la supplémentation en vitamine E et les maladies cardiovasculaires, une étude qui a suivi 40 000 femmes en bonne santé pendant 10 ans a révélé que celles qui prenaient un supplément de vitamine E avaient un risque de décès par un événement cardiaque de 24 % inférieur. Les résultats n’étaient pas aussi positifs pour les personnes à haut risque ou qui avaient déjà une maladie cardiaque.

Combat les radicaux libres

La vitamine E est connue pour combattre les radicaux libres et protéger les cellules de leurs dommages ; moins de radicaux libres peut signifier plusieurs bonnes choses pour le corps humain.

Dommages cellulaires dus aux radicaux libres augmente le risque de divers problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires, les cataractes et le cancer. Les antioxydants qui combattent les radicaux libres, comme la vitamine E, combattent également ces maladies chroniques.

Un bonus? La contribution de la vitamine E à la réduction des radicaux libres réduit également les dommages cutanés causés par l’exposition aux UV. Moins de dommages cutanés signifie un éclat plus jeune, et qui ne veut pas cela ?

Ses effets anti-inflammatoires aident également à réduire les symptômes des affections cutanées inflammatoires chroniques comme la dermatite.

Peut améliorer les symptômes du SPM

Environ 80% à 90% de femmes éprouvent un certain degré de syndrome prémenstruel pendant leurs années de procréation. Pour certains, le SPM est douloureux et perturbe la vie quotidienne. La vitamine E peut apporter un peu de répit si vous faites partie des 80 à 90 %.

Des études montrent que la supplémentation en vitamine E avec de la vitamine D peut être un moyen efficace de réduire les symptômes du syndrome prémenstruel comme les crampes, l’anxiété et les fringales.

Inconvénients des suppléments de vitamine E

Comme pour tout supplément, la vitamine E doit être utilisée conformément aux instructions et avec prudence.

Évitez trop d’une bonne chose

Être liposoluble n’est pas une mauvaise chose. Mais trop d’une bonne chose peut rapidement se transformer en une mauvaise chose. Les vitamines liposolubles comme la vitamine E se dissolvent dans les graisses, contrairement aux vitamines hydrosolubles comme la vitamine C. Cela signifie que la vitamine E peut être stockée dans les tissus adipeux et le foie de votre corps pour jusqu’à six mois.

Étant donné que la plupart de nos besoins en vitamine E peuvent être satisfaits par l’alimentation, des doses élevées de vitamine E sont rarement nécessaires et peut causer de graves problèmes de santé.

Vous pouvez ressentir des effets secondaires

Lorsqu’elle est prise à petites doses, la vitamine E provoque rarement des effets secondaires négatifs. Cependant, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Voilà quelque Effets secondaires à surveiller :

Vision floue

La diarrhée

Fatigue

Mal de tête

La nausée

Éruption cutanée

Des crampes d’estomac

La faiblesse

Peut causer ou aggraver certains problèmes de santé

Avant de compléter ou d’augmenter votre apport alimentaire en vitamine E, tenez compte des problèmes de santé suivants qui pourraient être causés ou aggravés par la vitamine E.

Cancer de la prostate : Bien que les recherches ultérieures soient limitées, un étude d’essai de 35 533 hommes en bonne santé ont conclu que la supplémentation alimentaire en vitamine E provoquait une augmentation significative du cancer de la prostate.

: Bien que les recherches ultérieures soient limitées, un étude d’essai de 35 533 hommes en bonne santé ont conclu que la supplémentation alimentaire en vitamine E provoquait une augmentation significative du cancer de la prostate. Cardiopathie: Bien qu’aucune recherche ne suggère que la vitamine E cause des maladies cardiaques, quelques recherches suggère que la vitamine E peut aggraver la condition et augmenter le risque de décès par crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral.

Bien qu’aucune recherche ne suggère que la vitamine E cause des maladies cardiaques, quelques recherches suggère que la vitamine E peut aggraver la condition et augmenter le risque de décès par crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral. Hémorragie: Il a été démontré que de fortes doses de vitamine E provoquent des saignements et augmenter le risque d’AVC hémorragique.

Il a été démontré que de fortes doses de vitamine E provoquent des saignements et augmenter le risque d’AVC hémorragique. Diabète: Informations actuelles aide à décourager les personnes atteintes de diabète de prendre des suppléments de vitamine E.

Peut interagir avec certains médicaments

Si vous prenez des médicaments ou des suppléments sur ordonnance, consultez votre médecin avant de prendre un supplément de vitamine E. La vitamine E peut contrecarrer l’efficacité de certains médicaments ou suppléments comme la vitamine K, les statines, la niacine, les anticoagulants, les antiplaquettaires ou même les médicaments de chimiothérapie.

La vitamine E peut-elle être prise quotidiennement ?

Pakin Songmor/Getty Images



Pour les adultes, la quantité quotidienne recommandée de vitamine E est de 15 mg. Il suffit d’une petite quantité des bons aliments pour atteindre 15 mg. Par exemple, il y a 7,4 mg de vitamine E dans une once de graines de tournesol et 7,3 mg par once d’amandes. L’un ou l’autre vous apportera environ 49% de vos besoins quotidiens en vitamine E.

Étant donné que la vitamine E est si accessible dans les aliments, et dans ce cas, plus n’est pas mieux, la supplémentation n’est pas souvent nécessaire. Cependant, si vous ne parvenez pas à obtenir la quantité quotidienne recommandée par les aliments, vous devez limiter votre supplémentation à 15 mg ou moins par jour pour profiter pleinement des avantages de la vitamine E.

Si vous prenez d’autres suppléments ou médicaments, assurez-vous de consulter votre médecin avant de prendre de la vitamine E.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.