Ajouter de la nudité à votre routine aide-t-il votre santé ?

En 2017, un Royaume-Uni étude de 849 volontaires ont constaté que plus de naturisme – la pratique d’aller nu pour les activités de loisirs – était liée à une plus grande satisfaction de la vie. Les sujets, dont 95 % avaient déjà participé à des activités nues non intimes, ont été interrogés sur des mesures de l’image corporelle, de l’estime de soi et de la satisfaction de vivre.

Les résultats, publiés dans le Journal des études sur le bonheur, ont montré que de tels événements avaient des effets psychologiques positifs. Il a également constaté que les participants masculins avaient une image corporelle plus positive que les femmes.

“Alors que de plus en plus de personnes participent à des activités vestimentaires facultatives, ces avantages potentiels du naturisme méritent d’être explorés”, indique l’étude.

Attraper des ZZZ

De plus, lorsque vous vous retirez pour la nuit, renoncer au pyjama peut permettre un sommeil plus frais et plus profond, selon des études du Bibliothèque nationale de médecine et SleepFoundation.org avoir trouvé. Si vous êtes avec un partenaire, les avantages de dormir nu se résument à la chimie : le contact peut augmenter le niveau d’ocytocine dans le corps, une hormone “d’amour” qui peut atténuer le stress et renforcer les liens émotionnels, selon un étude 2015 publié dans le Journal des relations sociales et personnelles.

Il peut y avoir peu de preuves que dormir nu a des avantages majeurs pour la santé, mais cela peut aider à maintenir la température de votre peau basse, ce qui peut aider au sommeil.

Que vous vous entraîniez, que vous dormiez ou que vous vous détendiez à la maison, cela peut vous aider à prendre des notes de Meloni et à libérer votre costume d’anniversaire.