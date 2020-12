Obtenir le cadeau parfait pour votre bien-aimé peut être un appel difficile. Mais un homme du Rajasthan semble avoir trouvé le cadeau le plus «céleste» possible pour la femme qu’il aime – une tranche de terre sur la lune.

Pour célébrer son huitième anniversaire de mariage, Dharmendra Anija, un habitant d’Ajmer, aurait acheté 3 acres de terrain sur la lune en cadeau pour sa femme Sapna Anija.

S’adressant à l’agence de presse ANI, Dharmendra a déclaré: « Je voulais faire quelque chose de spécial pour elle. Tout le monde offre des biens terrestres comme des voitures et des bijoux, mais je voulais faire quelque chose de différent. Par conséquent, j’ai acheté un terrain sur la lune pour elle. »

Le couple, qui a célébré son anniversaire de mariage le 24 décembre, semblait « aux anges », pour ainsi dire, après l’acquisition lunaire.

« Je suis extrêmement heureux. Je ne m’attendais pas à ce qu’il m’offre quelque chose d’aussi spécial. C’était comme si nous étions littéralement sur la lune », dit Sapna à ANI. La femme a révélé que son mari lui avait offert un certificat indiquant qu’elle possédait un terrain sur la lune.

[q]Mais est-il vraiment possible d’acheter un terrain sur la lune?[/q]

[ans]Nous avons fouillé un peu et voici le verdict: ce n’est pas le cas. Un coup d’œil sur le Traité sur l’espace extra-atmosphérique annule immédiatement toute affirmation de ce type faite par des personnes ou des institutions, car il est impossible d’acheter une propriété sur la Lune, selon le traité.[/ans]

[q]Qu’est-ce que le Traité sur l’espace extra-atmosphérique?[/q]

[ans]L’achat de terres sur la lune est illégal selon le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, qui a été conçu par l’Union soviétique et les États-Unis au plus fort de la guerre froide en 1967 pour empêcher une course à la colonisation spatiale imminente et il a depuis été signé par 109 pays. , y compris l’Inde.

Selon le Traité, «l’espace extra-atmosphérique n’est pas soumis à l’appropriation nationale par revendication de souveraineté, par utilisation ou occupation, ou par tout autre moyen».[/ans]

[q]Quelqu’un possède-t-il des terres sur la lune?[/q]

[ans]Malgré le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, il a été signalé à maintes reprises que des personnes achetaient des terres sur la Lune. Des célébrités comme Sushant Singh Rajput, Shah Rukh Khan et d’autres comme un couple pakistanais posséderaient prétendument des terres lunaires.

Rajput l’aurait acheté en 2018 auprès du Registre international des terres lunaires. Khan avait affirmé dans une interview qu’un fan lui avait offert un morceau de terre sur la lune chaque année le jour de son anniversaire. Inspiré par les acteurs, un Pakistanais a également offert à sa femme un terrain sur la lune du Registre international des terres lunaires pour seulement 45 $ (Rs 3 200 environ). Ses complots et ceux de Rajput seraient situés dans une région de la lune appelée «Mer de Moscovie». [/ans]

LIRE: Non, il n’y a pas vraiment de star nommée Sushant Singh Rajput dans le ciel, malgré l’affirmation de Fan

[q]Alors, comment les gens achètent-ils des terres sur la lune?[/q]

[ans]Alors, la question se pose, comment ces gens de la terre achètent-ils des morceaux de terre lunaire? Le problème pourrait se trouver dans une faille du traité qui a été utilisée pour contrer les règles du traité. Le libellé du traité est spécifique à la propriété nationale et, par conséquent, il n’y a pas eu de consensus juridique sur la question de savoir si l’interdiction s’étend ou non aux entreprises privées ou aux particuliers.[/ans]

[q]Est-il légal d’acheter un terrain sur la lune?[/q]

[ans]La réponse est toujours non. Il n’est pas légal d’acheter des terres sur la Lune car le Traité sur l’espace extra-atmosphérique interdit toutes les formes d’exploration spatiale qui ne sont pas explicitement destinées à l’intérêt public, et non à des profits individuels, institutionnels ou souverains.

Malgré sa formulation précaire, le Traité implique clairement qu’aucune vente ou achat de propriétés célestes, y compris de terres lunaires, n’est possible. Et des organisations telles que le Registre des terres lunaires peuvent ou non défendre leur cause devant un tribunal lorsqu’il s’agit d’être courtiers pour l’immobilier lunaire.[/ans]