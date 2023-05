Ajith Narayana en tête du groupe B masculin de 73 ans, le champion CWG Achinta Sheuli termine deuxième

Les haltérophiles indiens Ajith Narayana et Achinta Sheuli ont terminé respectivement premier et deuxième du groupe B de l’épreuve masculine des 73 kg aux Championnats d’Asie lundi.

Participant à son premier tournoi international senior, Ajith a soulevé un total de 307 kg (139 kg + 168 kg), tandis qu’Achinta ne pouvait gérer que 305 kg (140 kg + 165 kg).

Les deux haltérophiles ont été assignés au groupe B en fonction de leur poids d’entrée. Les athlètes qui enregistrent le poids d’entrée le plus élevé sont placés dans le groupe A, suivi de B et ainsi de suite.

Ajith, le champion national en titre, a soulevé 135 kg et 139 kg lors de ses deux premières tentatives d’arraché, mais n’a pas pu lever la barre lors de son dernier essai de 141 kg.

De même, en épaulé-jeté, il a soulevé 164 kg et 168 kg avec aisance avant de faiblir lors de son dernier essai de 171 kg.

Pendant ce temps, Achinta, qui vient de se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a forcé à se retirer des Championnats du monde de l’année dernière, a fait une démonstration décevante car il ne pouvait gérer que trois levées légales.

Le médaillé d’argent du Championnat du monde junior 2021 a réalisé un meilleur effort de 140 kg à l’arraché, et cela aussi, lors de son deuxième essai. Son record personnel dans la section est de 143 kg.

Il avait échoué des tentatives de 169 kg et 171 kg dans la section épaulé-jeté.

L’haltérophile de Kolkata avait soulevé 170 kg lors de son exploit remporté l’or au CWG l’année dernière.

Le contingent indien revient donc avec trois médailles d’argent de l’événement – remportées par le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth Bindyarani Devi et le champion en titre des Jeux olympiques de la jeunesse Jeremy Lalrinninga.

Bindayarani a remporté deux médailles d’argent – ​​une dans la section épaulé-jeté et l’autre pour son effort global dans l’épreuve féminine de 55 kg samedi – tandis que le champion CWG Jeremy, d’autre part, a décroché l’argent dans l’épreuve masculine de 67 kg.

Les médailles sont décernées séparément pour l’arraché, l’épaulé-jeté et la levée totale dans les championnats continentaux et mondiaux. Mais, une seule médaille pour la portance totale est décernée aux Jeux olympiques.

La médaillée d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Mirabai Chanu, a terminé sixième dans l’épreuve féminine de 49 kg, car une hanche douteuse l’a forcée à se retirer après une tentative d’épaulé-jeté.

Les Championnats d’Asie 2023 sont la deuxième épreuve qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024, où les épreuves d’haltérophilie passeront de 14 à 10.

Cependant, il s’agit d’un événement supplémentaire et non obligatoire et, par conséquent, les athlètes ont pris soin de ne pas s’étirer.

Selon la règle de qualification olympique de 2024, un athlète doit obligatoirement participer aux Championnats du monde 2023 et à la Coupe du monde 2024.

Outre ce qui précède, l’athlète doit également participer à trois des événements suivants : les Championnats du Monde 2022, les Championnats Continentaux 2023, le Grand Prix 1 2023, le Grand Prix II 2023 et les Championnats Continentaux 2024.

La Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) publiera le classement de qualification olympique (OQR) de chaque catégorie de poids à la fin de la période de qualification.

Les trois meilleures performances d’un haltérophile lors des épreuves de qualification seront prises en compte pour l’évaluation finale.

