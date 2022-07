Ajith Kumar salue les gens près de la Tour Eiffel, pose avec des fans dans les rues de Paris ; les photos cassent internet

La superstar tamoule Ajith Kumar est actuellement en vacances à Paris avec sa famille et ses photos de la capitale française deviennent virales sur Internet. Sur plusieurs photos partagées par les pages de fans de l’acteur sur Instagram et Twitter, on voit Ajith saluer ses fans près de la Tour Eiffel et poser avec eux dans les rues de Paris.

Sur une autre photo qui se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, Ajith peut être vu en train de savourer un somptueux dîner avec sa famille et ses amis à Paris. L’acteur de 51 ans, qui a joué dans plus de 60 films, est également vu en train de poser avec une petite fille sur une photo mignonne et adorable qui a fait surface en ligne.

Voici les photos virales de ses vacances à Paris

















Pendant ce temps, sur le front du travail, Ajith a été vu pour la dernière fois dans le film d’action Valimai qui a franchi la barre des Rs 200 crore au box-office mondial. Le réalisateur H. Vinoth, sorti en février, met également en vedette Huma Qureshi, Gurbani Judge et Kartikeya Gummakonda dans des rôles clés.

LIRE | Les fans d’Ajith Kumar baignent la voiture du producteur de Valimai Boney Kapoor avec du caillé et du lait lors de l’émission d’ouverture du film

Le thriller d’action était la deuxième collaboration entre la superstar Ajith, le réalisateur H. Vinoth et le producteur Boney Kapoor après le succès du drame juridique Nerkonda Paarvai en 2019, qui était le remake tamoul du film hindi Pink de 2016 dans lequel Ajith Kumar a essayé le rôle joué par Amitabh Bachchan dans le film original.

Avant même la sortie de Valimai, Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Arjun Kapoor et Boney Kapoor, le père d’Anshula Kapoor, avaient déjà annoncé sa troisième collaboration avec Ajith Kumar et H. Vinoth le 15 février avec le hashtag #AK61. Le nouveau titre et l’affiche d’AK61 devraient sortir en août.