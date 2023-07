Ajit Pawar succèdera-t-il à Eknath Shinde: le Congrès remet en question l’accord du BJP

Le Congrès a indiqué aujourd’hui qu’il se tenait aux côtés de Sharad Pawar alors qu’il surveillait l’évolution de la situation dans le Maharashtra et au sein du Parti du Congrès nationaliste allié. Le chef du parti Mallikarjun Kharge et Rahul Gandhi ont appelé M. Pawar après que son neveu Ajit Pawar a prêté serment en tant que vice-ministre en chef aujourd’hui, provoquant une scission au sein du parti.

Dans son interaction avec les médias, Ajit Pawar a affirmé qu’il avait le soutien de pratiquement tout le parti et a revendiqué son nom.



Mais l’ancien ministre en chef du Maharashtra du Congrès, Prithviraj Chavan, a déclaré que le nombre de députés à la suite d’Ajit Pawar n’était pas confirmé. Il a également précisé que le chef vétéran Sharad Pawar, l’un des politiciens les plus astucieux du pays, se battra – au moins devant le tribunal populaire.

Sharad Pawar a « renaît de ses cendres plus tôt et il commence sa campagne à partir de demain », a déclaré M. Chavan. Il a également souligné que les rebelles devront finalement faire face aux dirigeants de base et s’ils désapprouvent, la rébellion sera terminée. « Ils devront revenir parce qu’en fin de compte, ils doivent se battre contre les élections », a-t-il déclaré.

Plus important encore, il n’y a pas non plus de clarté sur le sort du ministre en chef Eknath Shinde dans l’alliance au pouvoir, a ajouté M. Chavan.

« La requête en disqualification contre Eknath Shinde doit être réglée avant le 11 août, c’est-à-dire dans les 90 jours à compter du jour où la Cour suprême l’a renvoyée au président. Nous sommes très sûrs qu’Eknath Shinde et ses 60 collègues seront disqualifiés parce qu’il est une affaire ouverte et fermée », a déclaré M. Chavan à NDTV dans une interview exclusive.

« S’ils sont disqualifiés, nous aurons besoin d’un nouveau ministre en chef. Le BJP a-t-il maintenant promis à Ajit Pawar qu’il succéderait à Eknath Shinde ? Nous ne savons pas », a-t-il ajouté.

Accusant le BJP d’essayer de briser l’opposition, M. Chavan a déclaré qu’il n’y avait « aucun moyen que le BJP ait pu faire face à un assaut d’opposition combinée ».

Pour le PCN, les perspectives ne sont pas mauvaises, a-t-il indiqué. « Les personnes qui sont parties avec Ajit Pawar ont des enquêtes sérieuses de l’ED (Direction de l’exécution) (contre elles). Vous pouvez dire que la faction ED du NCP est partie », a déclaré M. Chavan.

Interrogé sur le fait que le Congrès reste le seul parti ininterrompu de l’alliance Maha Vikas Aghadi, M. Chavan a allégué que le BJP avait déjà tenté de briser le Congrès auparavant, mais le nombre des deux tiers est de 30 députés, ce qui ne sera pas facile… un ou deux peuvent se joindre ».

Le Congrès, a-t-il ajouté, garde son troupeau et tiendra une réunion mardi pour s’assurer que tout va bien.