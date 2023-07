Ajit Pawar rencontre l’oncle Sharad Pawar, deuxième réunion en 24 heures

Le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, qui, avec plusieurs députés loyalistes, s’est récemment rebellé contre son oncle Sharad Pawar pour rejoindre le gouvernement dirigé par le BJP dans le Maharashtra, rencontrera aujourd’hui le chef du Parti du Congrès nationaliste, la deuxième réunion de ce type en deux jours.

Après avoir rencontré Sharad Pawar hier, le camp rebelle a déclaré avoir demandé au chef de file de veiller à ce que le parti ne soit pas divisé.

« Sharad Pawar ne nous a pas répondu, il a juste continué à écouter ce que nous disions et après l’avoir rencontré, nous y retournons », a déclaré Praful Patel du NCP.

Selon des informations, Sharad Pawar s’est adressé aux travailleurs du parti plus tard dans la journée et a clairement indiqué qu’il poursuivrait sa « politique progressiste » et ne s’allierait jamais avec le BJP.

Le patriarche du NCP, 82 ans, a été un acteur de premier plan dans la tentative d’unir divers partis contre le BJP au pouvoir avant les élections de 2024 à Lok Sabha.

Le NCP s’est séparé plus tôt ce mois-ci lorsque Ajit Pawar a quitté les rangs de l’opposition et a prêté serment en tant que vice-ministre en chef du Maharashtra.

Ajit Pawar, qui revendique le soutien de plus de députés du PCN que Sharad Pawar, s’est également rendu chez son oncle la semaine dernière pour rencontrer sa tante Pratibha Pawar – l’épouse de Sharad Pawar – qui a récemment subi une intervention chirurgicale.