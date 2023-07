Ajit Pawar remplacera Eknath Shinde: l’équipe Uddhav après la mutinerie du Maharashtra

Le Shiv Sena (UBT), dirigé par Uddhav Thackeray, a affirmé aujourd’hui que le chef du NCP, Ajit Pawar, qui a prêté serment en tant que vice-ministre en chef du Maharashtra, remplacerait bientôt le ministre en chef Eknath Shinde.

Ajit Pawar a mené dimanche une scission verticale au sein du NCP pour devenir le vice-ministre en chef, choquant son oncle Sharad Pawar, qui a fondé le parti il ​​y a 24 ans. Huit dirigeants du NCP ont également prêté serment en tant que ministres du gouvernement Shinde-BJP.

Un éditorial paru dans le porte-parole du Shiv Sena (UBT) « Saamana » a affirmé que le parti Bharatiya Janata (BJP) sous le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah avait non seulement « brouillé » la politique du Maharashtra mais aussi du pays.

« Ajit Pawar a prêté serment en tant que vice-ministre en chef. Cette fois, « l’accord » est solide », a-t-il déclaré.

« Pawar n’y est pas allé pour le poste de CM adjoint. Le ministre en chef Eknath Shinde et les députés rebelles du Sena seraient bientôt disqualifiés et Pawar serait couronné », a-t-il affirmé.

Ce nouveau développement n’ira pas bien avec les gens de l’État. L’État n’avait pas une telle tradition politique et il ne sera jamais soutenu par le peuple, a-t-il déclaré.

Le saut périlleux d’Ajit Pawar est en fait dangereux pour le ministre en chef Shinde, a affirmé le quotidien marathi.

Il a déclaré que lorsque M. Shinde et d’autres députés ont quitté le Shiv Sena, ils ont accusé le président du parti et (alors) ministre en chef Uddhav Thackeray de ne pas contrôler le ministre des Finances de l’époque, Ajit Pawar, qui avait pris un contrôle immense sur le décaissement des fonds et la sanction des ordres de travail. « La principale raison selon les députés rebelles était » nous avons quitté le Shiv Sena à cause du NCP « », a déclaré l’éditorial.

« Que vont-ils faire maintenant ? Lors de la cérémonie de prestation de serment (d’Ajit Pawar dimanche), les expressions sur leurs visages (des membres du bloc Shinde) ont montré que leur avenir est sombre », a-t-il affirmé.

« Leur soi-disant Hindutva est maintenant terminée. Le jour n’est pas très loin où Shinde et ses collègues rebelles seront disqualifiés, c’est le vrai sens du développement de dimanche », a ajouté la publication marathi.

« Ceux qui possèdent l’arrogance du pouvoir et croient qu’ils peuvent acheter leur opposition prennent le contrôle de la démocratie. Ces gens ne sont même pas prêts à organiser des élections pour 14 municipalités de l’État, y compris la ville de Mumbai », a-t-il déclaré.

« Le régime (précédent) du Congrès et la domination britannique étaient bien meilleurs car on pouvait se battre ouvertement avec eux dans la rue. Ajit Pawar n’a pas pris la décision de soutenir Shinde sur un quelconque terrain moral », a-t-il ajouté.

L’éditorial a également frappé le chef du BJP et vice-ministre en chef Devendra Fadnavis, affirmant qu’il avait déclaré qu’ils ne se joindraient jamais au NCP, « le parti des corrompus » et qu’Ajit Pawar faisait face à des allégations d’escroquerie à l’irrigation d’une valeur de Rs 70 000 crore.

« Cette prestation de serment a révélé le vrai visage du BJP », a-t-il déclaré.

Refusant d’accepter que les développements de dimanche aient été une surprise pour tout le monde, l’éditorial a affirmé que certaines personnes étaient déjà au courant de ce « tremblement de terre ».

« Ce qui est arrivé au Shiv Sena il y a un an arrive maintenant au NCP. Comme l’a dit le chef du NCP, Sharad Pawar, il y aura un nouveau jour demain », a déclaré l’éditorial, ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’un tremblement de terre mais de secousses mineures.

