De retour après la défaite humiliante à l’Adelaide Oval (36 all out), le joueur de cricket vedette Virat Kohli de retour dans le pays et aucun Rohit Sharma dans l’équipe, beaucoup avaient radié l’équipe indienne avant le Boxing Day Test au MCG. Mardi, le skipper Ajinkya Rahane a frappé les points gagnants lors de la quatrième journée du deuxième test, aidant l’Inde à égaler la série de quatre matches 1-1 contre l’Australie avec une victoire historique.

Rahane a reçu le titre de Joueur du match pour son superbe siècle (112) dans les premières manches qui a aidé l’Inde à prendre une avance dominante sur les hôtes. Son attitude calme et recueillie caractéristique après avoir frappé les points gagnants (et lorsqu’il a évoqué ses trois personnages) était un spectacle à voir, son capitaine et les décisions qu’il a prises au cours du match ont été largement discutés et loués.

Les fans de cricket qui se sont réveillés tôt mardi pour assister à l’action ont vu l’Australie se fixer un objectif de 70 pour que l’Inde franchisse la ligne de victoire.

Avec « 36 » frais dans leur esprit, les gens du monde entier ont regardé le match avec anxiété. Avec 19/2 au tableau et Mayank Agarwal, Pujara déjà de retour dans la hutte, il y avait encore des nerfs, mais Rahane et Shubman Gill ont veillé à ce que l’Inde atteigne le total de manière rapide et convaincante sous 16 overs.

L’Inde a remporté le Boxing Day Test avec 8 guichets en main et Rahane était le nouveau héros d’Internet (lire: tout le monde).

« Le Boxing Day Test en Australie est l’un des plus difficiles à surmonter en Test pour toute opposition, mais l’Inde a gagné en 2018 sous Kohli et 2020 sous Rahane », a écrit un utilisateur de Twitter.

Rahane est revenu comme si de rien n’était – iMac_too (@iMac_too) 29 décembre 2020

Le capitaine Rahane a remporté l’homme du match pour sa formidable centaine dans les premières manches. Cela restera à jamais gravé dans les mémoires. – Johns. (@CricCrazyJohns) 29 décembre 2020

Ajinkya Rahane rejoint la liste d’élite du MS Dhoni et Virat Kohli pour remporter un match de test du lendemain de Noël en tant que capitaine indien. – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 29 décembre 2020

A remporté 36 courses le 19 décembre, a remporté le deuxième test par 8 guichets le 29 décembre, à peine 10 jours d’écart – Quel remarquable revirement de la part de l’Inde. Histoire faite à Melbourne sous Rahane. – Johns. (@CricCrazyJohns) 29 décembre 2020

Après une lourde défaite, tout le monde est déçu de la performance, puis vient Un guerrier Un homme, sans 2 joueurs principaux sans meilleur batteur, avec des débutants, cet homme a fait quelque chose que personne ne peut jamais imaginer, AJINKYA RAHANE QUEL HOMME, UN GUERRIER INCOMPARABLE, L’histoire n’oubliera jamais toi pic.twitter.com/LE4gongM5c – Sujet Kantala OWA (@ifOnlyKewal) 29 décembre 2020

Ajinkya Rahane frappe les points gagnants. Quel match il a eu: bien mené l’équipe, était parfait avec les placements sur le terrain et les changements de bowling. Bien faire tourner les quilleurs après la blessure d’Umesh.Grand personnage montré par l’équipe après l’effondrement à Adélaïde – Sarang Bhalerao (@bhaleraosarang) 29 décembre 2020

Après 36 All-out. Le retour des Indiens sous Rahane est formidable. 1-1 Maintenant. #AUSvIND ✨ – × Kettavan Memes × (@Kettavan__Memes) 29 décembre 2020

L’Inde doit rencontrer les Australiens pour le troisième test le 7 janvier au SCG.