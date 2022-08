Ajay Singh termine 4e en haltérophilie masculine de 81 kg

L’haltérophile Ajay Singh a raté le podium d’un cheveu chez les hommes de 81 kg en terminant quatrième avec une levée combinée de 319 kg, l’Anglais Chris Murray remportant l’or avec un record CWG de 325 kg, tandis que l’Australien Kyle Bruce a remporté l’argent avec une levée de 323 kg. Nicolas Vachon du Canada a remporté le bronze avec une liste totale de 320

Singh a commencé avec une levée de 137 kg en arraché et a complété les trois tentatives avec des listes progressives de 137 kg, 141 kg et 144 kg. En épaulé-jeté, il a commencé avec 172 kg et a ajouté quatre kilos de plus avec une tentative à 176. Il a à peu près réussi à soulever le poids et est resté sur la plate-forme, mais une tentative ratée à 180 kg a fait que Singh a raté le podium.

Singh est entré dans la compétition en tant que champion senior du Commonwealth en titre dans sa catégorie de poids, mais une épaule récente avait des doutes sur sa performance à Birmingham, mais il s’est battu et est resté dans la chasse aux médailles jusqu’à sa dernière levée.

Singh, un ancien sprinteur de 600 m, a été repéré par GTMT où il a été évalué en fonction de sa structure anatomique. On lui a suggéré de changer son sport en haltérophilie où il était plus apte à exceller. Le changement de sport a fonctionné pour lui et, sur la base de ses bonnes performances, il a été intronisé à l’Institut des sports de l’armée en 2010. Le joueur de 22 ans du Rajasthan a ensuite été intégré au camp national indien en 2016.

