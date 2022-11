Ajay Devgn vedette susceptible de gagner Rs 105 crore

Ajay Devgn, Akshaye Khanna, Tabu et d’autres stars sont présentés dans Drishyam 2, qui a connu des six premiers jours phénoménaux au box-office. En raison du fait que le film est une production à succès de Bollywood, il a donné à l’industrie un nouvel optimisme. Il y a quelques jours, il a été prédit que le film pourrait rapporter 100 crores de roupies d’ici la fin de la première semaine, et selon les premières estimations, il en est à son septième jour. Le film a fait Rs. 86,49 crore le jour 5 au box-office et Rs 96 crore le jour 7.

Drishyam 2 fait entre Rs. 8,50 et Rs. 9,20 crore le septième jour après sa sortie, rapporte Koimoi. Avec les chiffres les plus récents, les revenus globaux du film se situent actuellement entre Rs. 104,54 et 105,24 crores.

Hier, Taran Adarsh ​​a posté la collection du film et a écrit : “Drishyam2 n’est pas d’humeur à ralentir le jour 6… Va passer 100cr ₹ aujourd’hui [Day 7]. Cinquième [outright] Le film #hindi atteindra le siècle en 2022. Ven 15,38 cr, Sam 21,59 cr, Dim 27,17 cr, Lun 11,87 cr, Mar 10,48 cr, Mer 9,55 cr. Total : 96,04 ₹ cr. #India business.”

Le film est un remake officiellement sanctionné du film malayalam du même nom. Le film est une version autorisée de la populaire série de thrillers policiers mettant en vedette Mohanlal. La première partie de la version hindi est sortie en 2015. Le deuxième volet a finalement vu le jour après sept longues années. Concernant le troisième chapitre du film, il y a des rumeurs en ce moment. Selon les rumeurs, les versions hindi et malayalam du film auraient leurs premières mondiales le même jour. Cela arrêtera toute fuite de suspense car les producteurs ne veulent pas que le suspense vieillisse entre les sorties. Drishyam 2 a été réalisé par Abhishek Pathak.

Lisez aussi: Jour 6 de la collecte au box-office de Drishyam 2: Ajay Devgn, Akshaye Khanna starrer se rapproche de Rs 100 crore mark

Outre les trois acteurs principaux, Drishyam 2 met également en vedette Shriya Saran, Ishita Dutta, Rajat Kapoor, Saurabh Shukla et Kamlesh Sawant dans des rôles essentiels. Les scènes d’Akshaye Khanna reçoivent les plus grands applaudissements. Bhediya, qui sortira le vendredi 25 novembre et mettant en vedette Varun Dhawan et Kriti Sanon, devrait faire face à une forte concurrence de la part du film.