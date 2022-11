Ajay Devgn, vedette de Tabu, marque à deux chiffres lundi, gagne Rs 76 crore

Collection Drishyam 2 au box-office jour 4: Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna vedette du drame policier Drishyam 2 a apporté un soupir de soulagement à Bollywood, car le film contenait de bons scores même après le week-end. Selon les chiffres officiels partagés par l’expert du commerce, Drishyam 2 a passé le test crucial du lundi avec brio et a obtenu un score à deux chiffres.

Selon Taran Adarsh, le film a rapporté Rs 11,87 crores lundi, et jusqu’à présent, le film a collecté Rs 76,01 crores. Sur ses réseaux sociaux, Adarsh ​​a écrit : “#Drishyam2 continue sa course victorieuse… Les tendances EXCEPTIONNELLEMENT BIEN le jour 4 [Mon]… Frappe à deux chiffres … Croise ₹ 75 cr… Course vers ₹ cr… # D2 ne ralentit PAS bientôt… Ven 15,38 cr, Sam 21,59 cr, Dim 27,17 cr, Lun 11,87 cr. Total : 76,01 ₹ cr. #India business.”

Aujourd’hui, le 22 novembre, Ajay Devgn a terminé 31 ans dans l’industrie cinématographique. Son premier blockbuster Phool aur Kaante est sorti le 22 novembre 1991, et c’est la meilleure nouvelle pour l’acteur et ses fans. Drishyam 2 est la quatrième version d’Ajay Devgn en 2022. Plus tôt, a été vu dans RRR, Gangubai Kathiawadi et Runway 34. Après D2, Ajay sera ensuite vu à Bholaa, Maidaan.

En parlant de Bholaa, le prochain réalisateur-acteur est le remake en hindi du blockbuster Kaithi (2019) de Lokesh Kanagraj. Lundi, Ajay a laissé tomber l’affiche animée du film. Le 22 novembre, les créateurs ont lancé pour la première fois l’affiche du personnage d’Ajay, qui sera suivie d’un teaser officiel. Le film devrait sortir en 2023. Ce sera le quatrième réalisateur de Devgn après U Me Aur Hum, Shivaay et Runway 34.