Ajay Devgn, vedette d’Akshaye Khanna susceptible de collecter Rs 11 crore

Avec Ajay Devgn, Akshaye Khanna et Tabu dans les rôles principaux, Drishyam 2 fait des ravages au box-office alors que le film a passé le test du lundi avec brio. Le film a gagné Rs 64,14 crore lors de son week-end d’ouverture et même le quatrième jour de sa sortie, Drishyam 2 tourne dans des salles combles.

Selon un rapport dans Pinkvilla, le réalisateur Abhishek Pathak a collecté Rs 10,75 à Rs 11,75 crore le lundi 21 novembre, et par conséquent, les collections de quatre jours du film sont maintenant autour de Rs 75 crore. Le rapport ajoute également que le thriller fonctionne bien sur les écrans uniques et également dans les multiplexes.

Pendant ce temps, plus tôt dans la journée, l’analyste du commerce cinématographique Taran Adarsh ​​s’est rendu sur son compte Twitter et a partagé les chiffres d’ouverture du week-end en tweetant : “#Drishyam2 termine *Weekend 1* avec un BIG BANG… Crée HAVOC le jour 3… Redémarre et ravive le business… Ramène la JOIE, l’ESPOIR, la CONFIANCE, l’OPTIMISME… Objectifs ₹ 100 cr en * semaine 1 *… Celui-ci est un SMASH-HIT… Ven 15,38 cr, Sam 21,59 cr, Dim 27,17 cr. Total : ₹ 64,14 cr. #India biz .”

Lors de son premier jour de sortie en salles, Drishyam 2 est devenu le deuxième plus grand premier match de Bollywood de l’année, dépassant Kartik Aaryan, Kiara Advani et la star de Tabu Bhool Bhulaiyaa 2. La comédie d’horreur dirigée par Anees Bazmee a collecté Rs 14,11 crore le premier jour sur 20 mai plus tôt cette année.

Outre les trois protagonistes principaux, Drishyam 2 met également en vedette Shriya Saran, Ishita Dutta, Rajat Kapoor, Saurabh Shukla et Kamlesh Sawant dans des rôles clés. Akshaye Khanna a été ajouté au casting et ses scènes reçoivent le maximum d’applaudissements, comme on le voit dans les vidéos, des théâtres. Le film devrait donner une forte concurrence à la vedette de Varun Dhawan et Kriti Sanon, Bhediya, qui sortira le vendredi 25 novembre prochain.