Ajay Devgn-Tabu starrer recueille Rs 3 crore de la réservation à l’avance

Drishyam 2, l’un des films les plus attendus avec Ajay Devgn, Tabu et Akshaye Khanna, devrait sortir en salles vendredi. Les fans sont ravis de voir le film qui est la suite de Drishyam, sorti en 2015

Selon le rapport de l’Hindustan Times, le film a déjà collecté Rs 3 crore à l’avance pour les réservations de réservation jeudi après-midi. Environ 1,25 lakh de billets ont déjà été vendus.





Pour les non-initiés, Drishyam est la suite du hit de 2015 Drishyam et les deux sont des remakes en hindi des films Malayalam Drishyam (2013 et 2021) avec Mohanlal. Dans le premier film, Tabu joue un officier supérieur de police dont le fils disparaît dans des circonstances mystérieuses après avoir été impliqué dans un incident peu recommandable.

Dans Drishyam 2, le personnage de Tabu n’est plus dans la force mais poursuit un programme contre le protagoniste du film, joué par Ajay Devgn. Étant donné que le film est un thriller à suspense, Tabu se méfie naturellement de révéler des spoilers.

“Nous sommes exactement à sept ans de la première partie et de tout ce qui s’est passé au cours des sept dernières années dans le monde”, a déclaré Tabu à Variety. “Vous pouvez voir, mon personnage n’est plus un officier de police actif. Elle a pris sa retraite volontaire et a déménagé à l’étranger. Mais bien sûr, elle est présente dans l’histoire quand elle revient. Vous voyez Akshaye Khanna comme le meilleur flic qui ` prend les choses en main dans la deuxième partie.”

La National Film Development Corporation of India (NFDC) s’est rendue sur Twitter jeudi et a partagé une vidéo de Devgn avec la mise à jour que le film sera projeté le 21 novembre à Goa, où il a été principalement tourné. Devgn assistera à la projection spéciale.

Dans la vidéo, Ajay peut être vu en train de dire: “Bonjour, je sais que vous attendez tous avec impatience Drishyam 2 et je vous rencontrerai bientôt les gars. Drishyam 2, le film le plus attendu cette année, est présenté en première au 53e IFFI, regardons-le ensemble, à bientôt à Goa.” (Avec les contributions de l’IANS)