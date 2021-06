Ajay Devgn sur la plantation d’arbres avec son fils Yug

Ajay Devgn et son fils Yug Devgan ont été aperçus samedi en train de planter des arbres dans la ville, dans le cadre de la campagne Mega Vriksha de la campagne Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

Sur la raison pour laquelle il avait emmené son fils, Ajay a déclaré: « Je ne peux qu’essayer de donner l’exemple. Je veux que tout le monde, y compris tous les enfants, s’implique dans cette initiative. Les choses ne changeront pas simplement parce que je le fais, elles changeront quand tout le monde s’implique. Je peux créer une prise de conscience à ce sujet. «

Ajay et Yug ont planté des jeunes arbres et les ont arrosés dans la localité de Juhu. Alors que l’acteur était vêtu d’un T-shirt noir associé à un pantalon noir, Yug portait un T-shirt blanc confortable et un pantalon noir.

L’acteur a exhorté les gens à commencer à prendre soin des arbres de toutes les manières possibles.

« Tant d’arbres sont tombés et j’aimerais demander à tout le monde de s’impliquer. Sortez de chez vous et prenez soin des arbres plantés à l’extérieur, arrosez les arbres et plantez. Si quelqu’un trouve l’occasion de planter des gaules, faites-le. Ce serait formidable pour toute la nation, le monde et l’univers », a résumé Ajay.

L’acteur Vatsal Sheth et la cinéaste Anusha Srinivasan Iyer faisaient également partie de la campagne, entre autres.

Pendant ce temps, Ajay a plusieurs films dans son cagnotte sur le front du travail, y compris une apparition spéciale dans « Sooryavanshi », une longue apparition dans « Gangubai Kathiawadi », un rôle central dans « RRR ».

L’acteur jouera le rôle principal dans ‘Maidaan’, ‘Bhuj: The Pride of India’, ‘Thank God’ et son réalisateur ‘MayDay’.

(Entrées de l’IANS)