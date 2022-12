Ajay Devgn starrer refuse de ralentir, frappe Rs 186,76 crore

Drishyam 2, avec Ajay Devgn, Akshaye Khanna et Tabu, a fait exploser le box-office avec ses incroyables revenus. Même dans sa quatrième semaine, le film attire toujours les foules dans les salles grâce à son bon départ. Un bouche à oreille positif s’est répandu sur le film qui a ramené les spectateurs dans les salles.

Dévoilant des détails sur la collection le jour 17, Taran Adarsh ​​a écrit : « #Drishyam2 est une TEMPÊTE qui ne va pas se calmer de sitôt… #D2 a relancé le business du week-end dans les métros ainsi que les poches de masse… Biz on [third] Le samedi et le dimanche sont EXCEPTIONNELS… [Week 3] Ven 4,45 cr, Sam 8,45 cr, Dim 10,39 cr. Total : 186,76 ₹ cr. # Affaires indiennes. SUPERPRODUCTION”





Le film devrait rejoindre le club Rs 200 crore cette semaine compte tenu de sa croissance.

Parlant des chaînes nationales, l’analyste commercial a écrit : « #Drishyam2 aux *chaînes nationales*… SEMAINE 3 : Jour 15 / Jour 16 / Jour 17 biz… #PVR : 1,05 cr / 2 cr / 2,28 cr. #INOX : 88 lacs / 1,75 cr / 2,15 cr. #Cinépolis : 45 lacs / 89 lacs / 1,05 cr. Total : 2,38 cr ₹ / 4,64 cr ₹ / 5,48 cr ₹.

Le film est un remake autorisé du film Malayalam du même titre. Le spectacle lui-même est un remake officiel du thriller policier culte mettant en vedette Mohanlal. 2015 a vu la sortie du premier opus du remake hindi. Il aura fallu sept ans pour que le deuxième volet voie enfin le jour.

Lisez aussi: Drishyam 2 étoiles Ajay Devgan repéré dans la berline de luxe BMW Série 7, regardez la vidéo ici

Il y a actuellement des rumeurs concernant la troisième partie du film. Les versions hindi et malayalam du film seront toutes deux présentées le même jour, selon des informations. Les créateurs ne veulent pas que le suspense devienne obsolète entre deux sorties, donc cela empêchera toute fuite de suspense.

Pour les non-initiés, Abhishek Pathak était le directeur de Drishyam 2.