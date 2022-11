Ajay Devgn starrer recueille Rs 104,66 crore, vérifiez les revenus par jour

Jour 7 de la collecte au box-office de Drishyam 2: Drishyam 2, qui a eu une ouverture incroyable six jours au box-office, met en vedette Ajay Devgn, Akshaye Khanna, Tabu et d’autres stars. Le film a donné un nouvel espoir à l’industrie car il a conquis le box-office. Selon les données commerciales, le film a rapporté Rs 100 crore à partir de son septième jour, comme les prédictions faites quelques jours plus tôt.

Maintenant, donnant des détails sur le jour 7, Taran Adarsh ​​a écrit: «# Drishyam2 n’est PAS SORTI… Emballe un SCORE SOLIDE dans la semaine 1… Week-end TERRIFIC, SUPER-FORT en semaine… Tous les regards sont rivés sur le week-end 2… Ven 15,38 cr, Sam 21,59 cr, Dim 27,17 cr, lundi 11,87 cr, mar 10,48 cr, mer 9,55 cr, jeu 8,62 cr. Total : 104,66 ₹ cr. #India biz.





Gains par jour :

Jour 1 : 15,38 millions de roupies

Jour 2 : Rs 21,59 millions

Jour 3 : Rs 27,17 millions

Jour 4 : 11,87 millions de roupies

Jour 5 : Rs 10,48 crores

Jour 6 : Rs 9,55 crore

Jour 7 : Rs 8,62 crores