Ajay Devgn, star de Drishyam 2, explique que les films axés sur le contenu sont la voie du succès; dit, ‘Pour identifier que seules les étoiles ont échoué…’

Ajay Devgn est l’une des stars qui s’est essayée à différents genres et qui a continuellement diverti tout le monde. Il a récemment livré un tube, Drishyam 2, le deuxième volet du film à succès de 2015. L’acteur se prélasse actuellement dans le succès de la même chose. Ajay Devgn s’est ouvert sur le succès de Drishyam 2 dans sa dernière interview. Il a également exprimé son opinion sur la question de savoir si le contenu est roi ou si une bonne histoire est le seul moyen de réussir à Bollywood en ce moment. Ajay estime qu’un film doit être vu sous tous ses aspects.

Ajay Devgn sur le bon contenu conduisant le film que les stars

Dans une interview avec ETimes, on a demandé à la star de Runway 34 si les récents succès de films comme Drishyam 2 et Kantara ont ajouté à la notion de bon contenu est bien plus précieux que les appels des stars dans les films. Ajay Devgn n’est pas d’accord avec le point de vue. Il dit qu’un film doit être vu dans sa totalité, y compris le scénario, les stars, les acteurs de soutien, les techniciens, etc. Il dit que chacun de ces aspects rend un film intéressant. L’acteur chevronné refuse de se plier à l’idée que seule une belle histoire fera un succès au box-office. Il affirme également qu’on ne peut pas dire que si les films ont échoué, c’est à cause des stars.

Ajay Devgn s’ouvre sur le manque de succès des films de Bollywood

Alors qu’Ajay pense que le film devrait tout contenir, il a rétrospectif sur les raisons pour lesquelles les films de Bollywood ont eu des ratés avec le succès. L’acteur estime qu’en tant que cinéastes ou célébrités, on n’a peut-être pas réussi à raconter une histoire de la bonne manière. “Peut-être qu’en tant que stars, nous étions devenus complaisants ; peut-être qu’en tant que créateurs, nous avions commencé à tenir un public pour acquis. Il existe de nombreuses variables de succès et il y a de très nombreuses variables d’échec. Il est incorrect de dire que seules les stars ont échoué.” dit Ajay. Il ajoute que si une bonne histoire apporte de la joie au public, voir des stars y jouer apporte de la crédibilité à leur filmographie. Drishyam 2 a été tendance dans Entertainment News pour son succès au box-office.

Regardez la vidéo d’Ajay Devgn à la fête du succès de Drishyam 2 ici :

Ajay Devgn sur le succès au box-office de Drishyam 2

Drishyam 2 a ouvert avec un énorme Rs 15,38 crores. Le réalisateur d’Abhishek Pathak avec Tabu, Shriya Saran, Ishita Dutta et d’autres ont dépassé Rs 200 crores au box-office national. Ajay Devgn a exprimé son bonheur tout en ajoutant qu’il est heureux pour les acteurs et l’équipe, mais plus heureux pour l’industrie. Ajay a expliqué que l’industrie était confrontée à une phase difficile avec une poignée de succès.