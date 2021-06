Ajay Devgn se souvient de son père Veeru Devgn à l’occasion de son anniversaire de naissance et dit « Tu me manques tous les jours papa » | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Ajay Devgn s’est rendu sur Instagram vendredi pour partager une vieille photo avec son père, le réalisateur d’action et cinéaste Veeru Devgn. Le poste marque l’anniversaire de naissance de ce dernier.

« Tu me manques tous les jours. Encore plus aujourd’hui. Joyeux anniversaire papa. La vie n’a plus été la même depuis, » a écrit Devgn.

Veeru Devgn, décédé en 2019, était connu pour sa chorégraphie d’action dans des films tels que « Mr Natwarlal », « Phool Aur Kante » et « Shahenshah » parmi beaucoup d’autres.

Côté travail, Ajay a annoncé vendredi qu’il produirait le remake en hindi du tube en télougou « Naandhi » avec le principal producteur sudiste Dil Raju. L’original, un drame policier, sorti en février de cette année.