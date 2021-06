Ajay Devgn se souvient de feu le père Veeru Devgan à l’occasion de son anniversaire de naissance

Ajay Devgn a profité de son Instagram pour partager une photo de lui et de son défunt père Veeru Devgn à l’occasion de son anniversaire de naissance.

Sur la photo, les deux peuvent être vus face à la caméra et posant pour une photo. C’est une photo monochrome qui rappelle beaucoup de souvenirs des deux.

Jr. Devgn a sous-titré le message « Tu me manques tous les jours. Encore plus aujourd’hui. Joyeux anniversaire Papa. La vie n’a plus été la même depuis.

Les fans ont exprimé leur amour et leur gratitude dans la section des commentaires.

Pour les non avertis, Veeru Devgan était un réalisateur indien connu dans les années 80 et 90. Il faisait partie de certains classiques comme ‘Roti Kapda Aur Makan’, ‘Kranti’, ‘Mr. Natwarlal’,’Phool Aur Kante’ et bien plus encore.

Non seulement réalisateur, mais il était aussi acteur et chorégraphe de séquences de combat. Il a chorégraphié des scènes de combat et d’action pour plus de 80 films. Sr. Devgan a également joué dans ‘Kranti’.

Il est décédé le 27e Mai 2019 à Bombay. Veeru n’allait pas bien depuis un moment, sa vieillesse aggravait son état. Il a été admis à l’hôpital de Surya lorsqu’il s’est plaint de problèmes respiratoires. Son état s’est aggravé et a conduit à un arrêt cardiaque.

Côté travail, Ajay Devgn sera vu dans « Maidaan », inspiré de l’histoire de l’entraîneur de football Syed Abdul Rahim. Il va également faire une apparition dans Akshay Kumar, Ranveer Singh, Katrina Kaif et Anupam Kher avec « Sooryavanshi ». Il a quelques autres films comme » Bhuj : La fierté de l’Inde « , » RRR « , MayDay, » Dieu merci « .