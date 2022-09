Ajay Devgn réagit au prix national du meilleur acteur dans Tanhaji: The Unsung Warrior

Vendredi, Ajay Devgn a reçu le prix du meilleur acteur pour son travail dans le film 2020 Tanhaji : The Unsung Warrior. L’acteur a posté une vidéo sur Twitter de ses différents avatars de ses films qui ont remporté des prix nationaux de Zakhm, La légende de Bhagat Singh au plus récent Tanhaji.

“Sans compter les victoires ou les bénédictions, je me sens juste reconnaissant pour tout cela. Plus important encore, votre amour. Je partage cette victoire avec vous tous. Honoré de recevoir mes récompenses du président de l’Inde, Smt. Draupadi Murmu,” Ajay tweeté.

Ajay a partagé l’honneur du meilleur acteur avec la star tamoule Suriya, qui a reçu l’honneur pour son réalisateur de Sudha Kongra, Soorarai Pottru. La cérémonie des National Film Awards a eu lieu au Vigyan Bhavan de Delhi et les honneurs ont été décernés par le président Draupadi Murmu.

Tanhaji: The Unsung Warrior est un film d’action historique qui retrace la vie du guerrier Maratha Tanaji Malusare. Il met en vedette Ajay Devgn dans le rôle principal avec sa femme, Kajol, et sa co-star «Omkara», Saif Ali Khan.

Pendant ce temps, l’entreprise NY Cinemas d’Ajay Devgn est prête à lancer sa nouvelle salle de cinéma dans la ville d’Ahmedabad. Situé à Aamrakunj sur Motera Road, Ahmedabad s’étend sur 25 000 pieds carrés et abrite quatre auditoriums, un salon filmé rempli d’action, avec une cuisine en direct et un bar sans alcool spécialement conçu pour répondre aux goûts et au palais des habitants d’Ahmedabad.