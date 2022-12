Ajay Devgn passe en revue le film de sa femme Kajol, félicite l’actrice pour avoir fait “zindagi badi”, les fans réagissent

Le drame familial de Kajol Salaam Venky a frappé les cinémas avec beaucoup de fanfare, et le film a déjà trouvé son fan dans le mari de l’actrice, Ajay Devgn. La star de Drishyam 2 est très impressionnée par le film de Kajol réalisé par Revathy, et il a pris ses pensées pour le film sur ses réseaux sociaux.

Ajay a laissé une douce critique pour Salaam Venky. Sur ses réseaux sociaux, Ajay a laissé tomber une création de sa femme, avec un dialogue du film et l’a remerciée pour avoir amélioré sa vie. Dans le message, il a écrit : “Pour Kajol, celui qui fait mon zindagi badi, tu es superlatif dans le film.” Partageant le post, il l’a légendé : “Salaam Venky m’a ‘chargé’ émotionnellement. Celui-ci est spécial. Toute l’équipe brille, en particulier @revathyasha. Et, jeune @vishaljethwa06 Mes meilleurs vœux à toute la distribution et l’équipe.”

Voici le poste







Les internautes sont devenus gaga des pensées d’Ajay, et ils ont continué à les appeler “le meilleur couple de tous les temps”. La sœur de Kajol, Tanishaa Mukerji, a laissé tomber des émojis cardiaques dans le message. Un utilisateur a écrit : “Ajay est extrêmement chanceux et chanceux d’avoir Kajol comme épouse. Kajol est une épouse exceptionnelle, nous le voyons tous. Beaucoup d’amour et meilleurs vœux pour ce beau couple.” Un autre utilisateur a écrit : “Performance fantastique de Kajol Madam. Kajol Madam est très très naturelle. Je suis une grande fan de vous, Madame.” L’un des utilisateurs a complimenté Ajay en disant: “Mari ho to aapke jaisa.”

Mercredi, le dernier film de Kajol, Salaam Venky, a eu une première somptueuse à Mumbai mercredi, en présence du who’s who de Bollywood. Esha Deol, Sharad Kelkar Vatsal Sheth, Ishita Dutta, Aahana Kumra, Madhoo, le joueur de cricket Yuvraj Singh, la co-star de Kajol’s Fanna Aamir Khan et la star de Bajrangi Bhaijaan Harshaali Malhotra étaient parmi les participants. Munni de Bajrangi Bhaijaan, alias Harshaali Malhotra, a stupéfié les médias et les internautes lorsqu’elle a été repérée après des années de sortie du film. Harshaali a grandi en tant que belle jeune fille et les internautes sont à nouveau tombés amoureux de Munni. Côté travail, Ajay sera ensuite vu à Bholaa. Suivi par Singham à nouveau.