Ajay Devgn obtient son quatrième film de 150 crore, frappe Rs 154 crore

Collection Drishyam 2 au box-office Jour 12: Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna vedette thriller policier Drishyam 2 ne montre aucun signe de ralentissement. Le film se déchaîne et ça va très fort au box-office. En ce qui concerne la collection, Drishyam 2 n’est pas affecté par la comédie de créatures de Varun Dhawan, Bhediya, et le film est entré dans le club des 150 crores dans les 12 jours suivant sa sortie.

L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a publié des informations sur les chiffres du box-office et a écrit sur ses réseaux sociaux : “# Drishyam2 affiche des jambes solides au #BO … Devrait atteindre 175 cr ₹ en * Week-end 3 *, tandis que le DOUBLE CENTURY [₹ 200 cr] devrait avoir lieu dans la *semaine 3* [weekdays] ou *Week-end 4*… [Week 2] Ven 7,87 cr, Sam 14,05 cr, Dim 17,32 cr, Lun 5,44 cr, Mar 5,15 cr. Total : 154,49 ₹ cr. #India business.”

Voici le tweet







Avec Drishyam 2, Ajay Devgn a obtenu son quatrième film de 150 crore. Plus tôt, Ajay Devgn a touché la marque glorieuse avec des films comme Tanhaji- The Unsung Warrior, Double Dhamaal et Golmaal Again. Ces films ont rapporté plus de Rs 150 crore au box-office indien.

Au fil des ans, Ajay Devgn a amassé toute une collection de véhicules de luxe. Il possède une flotte d’automobiles coûteuses, y compris des berlines, des VUS et des véhicules de sport, qu’il utilise souvent. Plus tôt cette semaine, Ajay Devgn a été repéré à Mumbai dans une berline BMW Série 7.

Cars For You a mis en ligne la vidéo sur son compte YouTube. Le YouTuber dans ce clip identifie les acteurs dans un aéroport Premium à Mumbai. Dans le clip, l’un des jeunes et prometteurs acteurs du secteur, Varun Dhawan, est vu en train de traverser l’aéroport. Dès son arrivée, il conduit sa toute nouvelle Mercedes-Benz GLS40od. Il sourit à la caméra et se dirige vers la porte d’entrée. Après cela, un véhicule de luxe BMW Série 7 est présenté en action. Ajay Devgn est vu ici en train de sortir de l’aéroport avec son manager.

Drishyam 2 est la 4e sortie d’Ajay en 2022. Plus tôt, il a eu un impact à l’écran avec Gangubai Kathiawadi, RRR et Runway 34.