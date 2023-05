Ajay Devgn, Mohanlal’s Drishyam sera refait en coréen ; mettra en vedette l’acteur parasite Song Kang-ho

Drishyam, la franchise cinématographique, qui a connu du succès dans plusieurs langues à travers l’Inde, devrait maintenant être refaite en coréen. Le Drishyam original a été réalisé en malayalam et mettait en vedette Mohanlal. La version la plus populaire, cependant, a été réalisée en hindi et met en vedette Ajay Devgn dans le rôle principal. Les deux films ont vu une suite. La version coréenne prévue devrait mettre en vedette l’acteur coréen acclamé Song Kang-ho.

L’annonce du remake a eu lieu dimanche au Pavillon de l’Inde lors de l’édition en cours du Festival de Cannes. La société de production indienne Panorama Studios et Anthology Studios, fondée par l’ancien chef de production coréen local de Warner Bros., Jay Choi, l’acteur parasite Song Kang-ho et le réalisateur acclamé Kim Jee-woon se sont associés pour le remake coréen.

Le producteur Kumar Mangat Pathak, qui a produit la version hindi de Drishyam, a déclaré : « Je suis ravi que la franchise Drishyam soit réalisée en coréen, une première pour un film hindi. Cela augmentera non seulement sa portée en dehors de l’Inde, mais mettra également Le cinéma hindi sur la carte mondiale. Toutes ces années, nous avons été inspirés par la cuisine coréenne, maintenant ils ont trouvé une muse dans l’un de nos films. Quelle peut être une plus grande réussite pour la fraternité cinématographique indienne ? »

Jay Choi est tout aussi optimiste quant à la collaboration. Il a déclaré: « Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de refaire un film hindi à succès massif avec une touche d’originalité du cinéma coréen. Et le remake a une plus grande importance en tant que première coproduction majeure entre la Corée et l’Inde. Grâce à notre partenariat, nous sera en mesure d’apporter le meilleur du cinéma indien et coréen et de faire un remake significatif aussi excellent que l’original.

Drishyam parle d’un homme sans instruction de la classe moyenne, dont le monde simple éclate après une mort accidentelle impliquant sa famille et ses mesures désespérées pour les protéger de la loi. Le Drishyam original, avec Mohanlal et Meena, est sorti en 2013. Le remake d’Ajay Devgn, Tabu et Shriya Saran a été réalisé par le regretté Nishikant Kamat en 2015. Le film a également été refait en tamoul, kannada, télougou, ainsi que Mandarin.