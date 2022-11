Ajay Devgn, la vedette d’Akshaye Khanna se rapproche de la marque de Rs 100 crore

Drishyam 2, mettant en vedette Ajay Devgn, Akshaye Khanna, Tabu et d’autres a eu une ouverture incroyable six jours au box-office. Le film a donné un nouvel espoir à l’industrie car il s’agit d’un film à succès de Bollywood. On prévoyait il y a quelques jours que le film pourrait rapporter 100 crores de roupies d’ici la fin de la première semaine, et cela semble toujours concevable. En termes de revenus au box-office du jour 5, le film a rapporté Rs. 86,49 crores. Compte tenu de cette évolution, le film pourrait bientôt dépasser la barre des Rs 100 crore.

Partageant des détails sur le jour 5, Taran Adarsh ​​a écrit: “” Alors que * la plupart des films * s’effondrent / luttent le jour 5, # Drishyam2 continue de GALLOPER TRIOMPHANTEMENT… Des scores à deux chiffres [again]… Réalisation remarquable durant cette phase mouvementée… Ven 15.38 cr, Sam 21.59 cr, Dim 27.17 cr, Lun 11.87 cr, Mar 10.48 cr. Total : 86,49 ₹ cr. #India business.”





Selon Koimoi, même après la baisse prévue du lundi, le film fonctionne toujours bien en semaine. D’ici jeudi, le thriller d’Abhishek Pathak va probablement rejoindre le club des 100 crores, sur la base du rythme actuel.

Le film est un remake autorisé du film Malayalam du même titre. Le film lui-même est un remake officiel de la série culte de thrillers policiers mettant en vedette Mohanlal. 2015 a vu la sortie du premier opus du remake hindi. Il aura fallu sept ans pour que le second volet voie enfin le jour. Il y a actuellement des rumeurs concernant la troisième partie du film. Les versions hindi et malayalam du film seront toutes deux présentées le même jour, selon des informations. Les créateurs ne veulent pas que le suspense devienne obsolète entre deux sorties, donc cela empêchera toute fuite de suspense. Abhishek Pathak était le réalisateur de Drishyam 2.

Outre les trois acteurs principaux, Drishyam 2 met également en vedette Shriya Saran, Ishita Dutta, Rajat Kapoor, Saurabh Shukla et Kamlesh Sawant dans des rôles essentiels. Les scènes d’Akshaye Khanna reçoivent les plus grands applaudissements. Bhediya, qui sortira le vendredi 25 novembre et mettant en vedette Varun Dhawan et Kriti Sanon, devrait faire face à une forte concurrence de la part du film.