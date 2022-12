Ajay Devgn justifie pourquoi il ne portait pas de casque lorsqu’il conduisait un scooter sur les plateaux de Bholaa

La star de Bollywood Ajay Devgn, qui est récemment apparue dans Drishyam 2 avec Tabu, Akshaye Khanna, Shriya Saran, Rajat Kapoor et Ishita Dutta, a fait la une des journaux alors que son film continue de battre de nombreuses collections au box-office.

Ajay tourne actuellement pour son prochain film Bholaa et maintenant dans une nouvelle vidéo virale, l’acteur peut être vu sur un scooter. Cependant, on peut voir ses fans le poursuivre alors qu’il roulait sur les plateaux de Bholaa. De plus, on ne peut pas le voir portant un casque. Partageant la vidéo, Ajay a écrit: “C’est bien quand une foule vous poursuit pour les bonnes raisons. Reconnaissant pour leur amour. PS – Portez toujours un casque lorsque vous roulez. J’ai la tête nue parce que j’ai participé au tournage’.

Les internautes ont réagi, l’un d’eux a écrit : “lagta hai ajay sir vimal batne aye the jo log reh gaye wo bhag rahe hai zombie ki tarah”. Le second disait : « Marne ke liye doudaye hai ya kisi ou chij ke liye hme to nhi lg rha ye fan ». Le troisième a déclaré: “Acteur acteur hote hai .. Bhagavan nhi … Unke piche bhag nese kuch nhi hoga …. C logo.”

Pendant ce temps, lors de la bande-annonce de Drishyam 2, la star de Singham, Ajay, a souligné en quoi le remake diffère de l’original et a déclaré que les téléspectateurs de l’original penseront que le remake est un tout nouveau film.

Selon Hindustan Times, l’acteur a déclaré : “De nombreux personnages ont été ajoutés et de nombreux changements ont été apportés. Vous ne verrez pas le personnage d’Akshaye dans le film Malayalam ou Gaitonde. Donc, beaucoup de changements ont été apportés, mais comme Abhishek (le réalisateur) a dit, gardant l’âme du film intacte. Donc, je pense que quand vous verrez le film, ça va être très frais pour vous.

Abhishek Pathak, qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec la comédie dramatique Ujda Chaman de Sunny Singh en 2019, a ajouté : “Quand nous avons commencé à écrire le film, ce n’était pas comme si nous avions commencé à tourner tout de suite. Il nous a fallu sept mois pour écrire le film. Donc, il y a beaucoup de changements qui le rendent différent des versions Malayalam et Telugu.”

Pour les non-initiés, Drishyam 2 sera le 12e film solo de 100 crores d’Ajay. Les autres 100 crores de Devgn incluent Golmaal 3 (2010), Singham (2011), Singham Returns (2014), Son of Sardaar (2012), Bol Bachchan (2012), Shivaay (2016), Golmaal Again (2017), Raid ( 2018), Total Dhamaal (2019), De De Pyaar De (2019), Tanhaji : Le guerrier méconnu (2020).