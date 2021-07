Ajay Devgn fait revivre l’histoire inédite de la « plus grande bataille jamais livrée »

La bande-annonce du film très attendu d’Ajay Devgn, ‘Bhuj: The Pride of India’ est enfin sortie. L’acteur s’est rendu sur son Twitter lundi et a écrit : « Quand la bravoure devient votre armure, chaque pas vous mène à la victoire ! Vivez l’histoire inédite de la plus grande bataille jamais livrée, #BhujThePrideOfIndia. »

La distribution de l’ensemble étoilé comprend également Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Ammy Virk, Nora Fatehi et Sharad Kelkar. Le film se déroule dans le contexte de la guerre indo-pakistanaise de 1971 et s’inspire du voyage de l’intrépide escadron de l’IAF Vijay Karnik qui était en charge de l’aéroport de Bhuj, et comment il a reconstruit une base aérienne entière de l’IAF avec l’aide de 300 femmes d’un village local de Madhapar pour protéger notre pays.

La bande-annonce percutante commence par une frappe aérienne sur l’aéroport de Bhuj. Du début à la fin, chaque personnage et chaque instant dégouline de patriotisme. La bande-annonce montre des aperçus de tous les acteurs, Sharad Kelkar en tant que boxeur, Sonakshi Sinha en tant que femme rurale, Ajay Devgn en tant qu’officier de l’armée de l’air, tous combattant avec beaucoup de courage et d’amour pour le pays. Selon la bande-annonce, on verra également Nora Fatehi faire ce qu’elle fait le mieux – sa danse de premier ordre. Préparez-vous à regarder Sanjay Dutt dans un look jamais vu auparavant qui semble diriger un village entier avec un objectif commun : se battre pour le pays.

Qu’il s’agisse d’attaques de missiles, d’explosions de bombes, d’effets visuels époustouflants et de moments mordants, on peut garder ses attentes élevées vis-à-vis de ‘Bhuj: The Pride of India’. La bande-annonce promet des séquences d’action puissantes, des émotions déchirantes, de l’amour et du patriotisme envers notre pays et une mission qui rassemble de nombreuses personnes courageuses de Bhuj pour la victoire.

Vers la fin de la bande-annonce, on voit Ajay s’élever des débris de guerre et dit: « Mere marne ka maatam mat karna, maine khud yeh shahdat chuni hai. Main jeeta hoon marne ke liye, mera naam hai sipahi (Ne pleure pas ma mort, j’ai moi-même choisi le martyre. Je vis pour mourir, je suis un soldat).

Selon les médias, Ajay Devgn a réalisé quelques séquences d’action dans le film patriotique. « Il est vrai qu’Ajay a conçu la séquence d’action du film. Les séquences arrivent à un moment crucial du récit. Dans le premier set-piece, on voit Ajay tenter un combat au corps à corps alors qu’il combat les espions envoyés par l’armée pakistanaise. Dans l’autre segment, un tournage en extérieur, Sanjay Dutt et Sharad Kelkar affrontent les méchants. Bien que Peter Hein ait géré les scènes d’action restantes, il n’était pas disponible à la mi-mars lorsque ces pièces devaient être tournées », a déclaré un porte-parole cité par Mid Day.

Présenté par T-Series et Ajay Devgn Films, ‘Bhuj: The Pride of India’ sera présenté en première le 13 août sur Disney+ Hotstar.