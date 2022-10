Ajay Devgn et Kajol posent pour une photo de famille parfaite avec les enfants Nysa et Yug lors des célébrations de Diwali

Lundi, tout le monde a célébré la fête des lumières, Diwali, et a fait de son mieux pour illuminer non seulement sa maison, mais aussi ses réseaux sociaux. Des célébrités telles qu’Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Katrina Kaif, Anushka Sharma et d’autres ont souhaité à leurs fans et publié leurs belles photos sur les réseaux sociaux.

Comme d’autres, l’acteur Ajay Devgn a également traité les fans en partageant un aperçu de ses célébrations de Diwali avec sa famille. Il a partagé plusieurs photos sur Instagram. Sur l’une des photos, on le voit jumeler dans une kurta blanche avec ses garçons – son fils Yug et ses neveux – Aaman et Daanish Gandhi. La dernière image est un régal pour les yeux car elle montre Ajay posant avec sa femme Kajol, sa fille Nysa, son fils Yug, sa sœur Neelam et ses fils Aaman et Daanish.





Pour la légende, l’acteur a choisi l’un des célèbres dialogues d’Amitabh Bachchan dans le film Mohabbatein. “Parampara, Pratishtha, Anushasan”, a légendé Ajay. ce.” “Adorable photo de famille”, a écrit un autre.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, le nouveau film d’Ajay, Dieu merci, est actuellement en salles. Le film, qui est sorti mardi, met également en vedette Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh. En novembre, on le verra dans Drishyam 2. Il a aussi Bholaa dans son minou. Le film marque le quatrième film de réalisateur d’Ajay après U, Me aur Hum en 2008, Shivaay en 2016 et Runway 34 en 2022.



Il s’agit du remake hindi du hit tamoul Kaithi de 2019. Le film original tournait autour d’un ex-détenu qui décide de rencontrer sa fille pour la première fois après sa sortie de prison mais se retrouve pris dans une confrontation entre la police et la mafia de la drogue. (Avec les entrées de l’ANI)