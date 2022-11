Ajay Devgn et Farhan Akhtar réagissent à la sortie de l’Inde de la Coupe du monde T20

La sortie de l’Inde de la Coupe du monde T20 a brisé des millions de cœurs aujourd’hui. Les stars de Bollywood ont également réagi à la défaite de l’Inde contre l’Angleterre lors du match de demi-finale de la Coupe du monde ICC T20I 2022, elles se sont rendues sur Instagram et ont exprimé leurs opinions.

S’adressant à Instagram, Ajay a partagé une longue note dans laquelle il a écrit : “Chère équipe indienne, vous encourager alors que vous mettez tout votre cœur et votre âme pour transformer les rêves d’une nation entière en réalité a toujours été une expérience incroyable. Bien que votre voyage vers la finale a été écourtée, nous avons apprécié chaque instant. Je ne peux pas imaginer la pression que chacun de vous a subie avec les yeux de la nation qui vous regardait. Gagner ou perdre fait partie du sport. Les deux résultats sont inévitables. Mais nous tenons avec vous. À travers vents et marées, des hauts et des bas, nous sommes ici pour nous tenir aux côtés de la meilleure équipe du monde. Chin up les gars ! Nous reviendrons plus forts et meilleurs que jamais. Un fan passionné – Ajay Devgn.”





L’acteur et réalisateur Farhan Akhtar s’est rendu sur son Instagram et a écrit : “L’Angleterre nous a surpassés et félicitations à eux pour leur solide performance. La défaite doit peser lourd sur les épaules de notre équipe et c’est dans des moments comme ceux-ci que nous devons les relever. Team India, Oui, ce fut une journée décevante, mais l’histoire ne s’arrête pas là… ce n’est qu’un chapitre. Nous en sortirons plus forts. Gardez la tête haute.”





Jeudi, les meilleurs coups des ouvreurs Alex Hales et Jos Buttler ont propulsé l’Angleterre vers une victoire catégorique de 10 guichets contre l’Inde lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde ICC T20 en cours en Australie à Adélaïde.

Lire | Nouvelles de l’équipe IND vs ENG: l’Inde joue le XI inchangé mais l’Angleterre apporte deux changements, vérifiez les alignements

Poursuivant 169, les ouvreurs anglais Jos Buttler et Alex Hales ont donné à leur équipe un départ puissant. Les deux traitaient à quatre et à six dès le départ. L’Inde n’a pas eu un avantage numérique dominant avec le ballon car Bhuvneshwar Kumar et Arshdeep Singh ont été écrasés sans pitié. L’Angleterre a terminé sa manche à 170/0 en 16 overs, avec Buttler (80*) et Hales (86*) invaincus. (Avec les entrées de l’ANI)