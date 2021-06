Ajay Devgn et Dil Raju s’unissent pour le remake en hindi du succès en télougou ‘Naandhi’, dit ‘il est temps de partager une histoire importante avec tous’

Ajay Devgn a annoncé vendredi 25 juin qu’il s’unirait à Dil Raju pour le remake en hindi du film à succès de Telegu en 2021, « Naandhi ». Le projet sera produit par Ajay Devgn films, Dil Raju Productions, Kuldeep Rathore et Parag Desai (Mumbai Talkeez).

S’adressant à Twitter, Ajay a écrit : « « Il est temps de partager une histoire importante avec tous ! @DilRajuProdctns et @ADFFilms sont prêts à produire le remake en hindi du hit en télougou, Naandhi ! @SVC_official @Meena_Iyer @kuldeeprathor9 @ParagDesai #MumbaiTalkeez #NaandhiInHindi.

Les producteurs sont actuellement en train de verrouiller le réalisateur et la star du remake en hindi. « Naandhi » est un drame criminel qui a reçu un immense succès critique et a également été un succès commercial. Il mettait en vedette Allari Naresh, Varalaxmi Sarathkumar et Praveen.

Dans une déclaration, Ajay Devgn a déclaré : « Naandhi est un film important, révélant certaines failles dans l’administration. La version originale en télougou était efficace et touchait un nerf à vif. Dil Raju et moi avons décidé de nous associer pour refaire ce film en hindi afin de toucher un public plus large. Ce sont les premiers jours. Le scénario est en cours de finalisation. Une fois que nous aurons le casting et les talents clés en place, je pourrai peut-être en dire plus. »

Le producteur Dil Raju a ajouté : « Naandhi est fait sur un sujet très important et nous tenions à présenter cette histoire à un public plus large. Je suis très heureux d’avoir collaboré avec Ajay Devgn sur une histoire importante comme celle-ci. Nous sommes au stade préliminaire du film et partagerons bientôt plus de détails. »

« Naandhi » est un film sur un professionnel de l’informatique qui est à tort mis en place dans une affaire de meurtre très médiatisée. Il passe ensuite des années à souffrir d’abus en prison en attendant son procès. Finalement, un étudiant en droit se bat contre son cas et ils prouvent ensemble son innocence. Le film est sorti le 19 février de cette année.

Pendant ce temps, Ajay Devgn est prêt pour ses débuts numériques avec « Rudra: The Edge of Darkness » de Disney + Hotstar. L’acteur de « Singham » tentera un flic intense et graveleux dans la série. Ajay sera également vu dans ‘Sooryavanshi’, ‘Gangubai Kathiawadi’, ‘RRR’ et ‘Maidaan’.