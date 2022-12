Ajay Devgn est assailli alors qu’il conduit un scooter sur des plateaux Bholaa; l’acteur justifie pourquoi il ne portait pas de casque [Watch Video]

L’acteur de Bollywood Ajay Devgn profite actuellement du succès de son film récemment sorti Drishyam 2 qui met en vedette Tabu, Akshaye Khanna, Shriya Saran, Rajat Kapoor, Ishita Dutta et plus encore. Drishyam 2 est sorti le 18 novembre 2022 et le film aurait été collecté sur Rs. 160 crores. Drishyam 2 continue de casser les collections au box-office.

Actuellement, Ajay a repris le tournage de son prochain film Bholaa. L’acteur s’est rendu sur ses réseaux sociaux et a partagé une vidéo dans laquelle il a été vu en train de conduire un scooter. L’acteur peut être vu en train de courir après une foule de fans sur les plateaux de Bholaa. Ajay était entouré de sa sécurité personnelle et les fans voulaient apercevoir l’acteur et ont été vus courir derrière lui. Ajay a sous-titré la vidéo comme suit: “C’est bien quand une foule vous poursuit pour les bonnes raisons”. Reconnaissant pour leur amour. PS – Portez toujours un casque lorsque vous roulez. J’ai la tête nue parce que j’ai participé au tournage ».

Regardez la vidéo d’Ajay Devgn –

Les internautes ont rempli la section des commentaires avec divers messages. Un utilisateur a écrit : « On way to shift dead dead, Drishyam 3 », tandis qu’un autre a dit : « Agr koi Aa gya na scooty k niche to Drishyam 3 ban jayegi ». Ajay ferait apparemment partie du troisième volet de Singham 3. L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a révélé que la troisième partie de la franchise Singham s’intitule Singham Again. Les fans seront ravis de voir Ajay se joindre à Rohit Shetty.

En parlant de Bholaa, la vedette d’Ajay Devgn est un remake officiel en hindi du superhit tamoul Kaithi de 2019. Le film présente Tabu avec Ajay et le teaser du film est sorti le 22 novembre. Le film est réalisé et produit par Ajay Devgn. Bholaa sortira le 30 mars 2023. Ajay sera vu à Maidan.