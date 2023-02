Ajay Devgn dédie la Saint-Valentin à son amour pour la caméra, les fans disent “Kajol pleure dans le coin”

Ajay Devgn s’est rendu sur son Instagram à l’occasion de la Saint-Valentin le mardi 14 février et a écrit un message rempli d’amour. Mais ce n’était pas pour sa femme Kajol et plutôt son amour pour la caméra. Parallèlement à son message, l’acteur a également partagé un clip dans lequel il a été vu derrière la caméra en train de tourner son prochain film Bholaa.

La vidéo a été initialement partagée par la maison de production de l’acteur Ajay Devgn Ffilms avec la musique romantique en arrière-plan et la légende “Trouvez-vous quelqu’un qui vous regarde comme @ajaydevgn regarde la caméra”. Devgn a partagé la publication sur son propre profil Instagram et a écrit : “Je ne sais pas si c’était le coup de foudre (emoji cœur rouge). Mais quelque part en cours de route, l’appareil photo est lentement mais sûrement devenu mon obsession. Je dédie cette Saint-Valentin à quelque chose qui ne manque jamais de m’exciter. Merci, chère caméra, d’avoir amélioré ma vision du monde.

Les fans ont laissé tomber des réactions amusantes dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : ” Kajol pleure dans le coin “, tandis qu’un autre a ajouté : ” Ghar pe Kajol madame maarengi camera ko Valentine bol rahe ho. Fir kahoge ki biwi pee kar marti hai ( Kajol vous frappera chez vous pour avoir appelé le caméra ta Valentine. Alors, tu diras que ta femme te saoule et te bat)”.





En parlant de Bholaa, le film d’action-thriller est le remake officiel en hindi du blockbuster tamoul Kaithi de Lokesh Kanagaraj avec Karthi dans le rôle principal. Outre Ajay, le prochain film met également en vedette Tabu, Deepak Dobriyal, Sanjay Mishra et Gajraj Rao dans des rôles clés. Le film sortira dans les cinémas du monde entier le 30 mars. Bholaa est le quatrième réalisateur d’Ajay Devgn après le drame romantique U Me Aur Hum en 2008, l’acteur Shivaay en 2016 et le drame d’investigation Runway 34 en 2022.

