Ajay Devgn commence 2023 avec la narration Singham Again de Rohit Shetty, espère que ce sera leur « 11e blockbuster »

Il semble que Rohit Shetty soit passé du résultat désastreux de son film Cirkus récemment sorti avec Ranveer Singh alors que le réalisateur racontait le scénario de son prochain Singham Again à Ajay Devgn, qui jouait le rôle principal de l’inspecteur Bajirao Singham dans les deux films précédents Singham et Singham Returns en 2011 et 2014 respectivement.

S’adressant à son compte Instagram, Ajay a partagé une photo avec Rohit et a écrit : “Nous avons bien commencé la nouvelle année avec la narration de Singham Again de @itsrohitshetty. Le script que j’ai entendu est (fire emoji). Si Dieu le veut, ce sera notre 11ème blockbuster”. Shetty a réagi à leur photo en allant dans la section des commentaires et en écrivant : “Ab tak Imaandaari aur Mehnat ke saath kaam kiya hai… est baar andar Aag bhi hai (jusqu’à présent, nous avons travaillé avec honnêteté et travail acharné… ce fois que nous avons le feu en nous aussi).”





Rohit avait taquiné le troisième volet de la série Singham à la fin de son acteur Sooryavanshi de 2021 qui mettait en vedette Ajay et Ranveer Singh dans des camées cruciaux avec le rôle principal du film, Akshay Kumar. Ranveer en tant que Bhalerao Simmba et Akshay en tant que Veer Sooryavanshi sont les deux autres héros principaux de son univers policier et ils seront rejoints par Deepika Padukone dans Singham 3.

Rohit a annoncé l’ajout de Deepika à sa série de films lorsqu’il a lancé la chanson Current Laga Re de Cirkus le mois dernier. Lors du lancement de la chanson, le réalisateur a déclaré: “Mon prochain film est Singham de notre univers policier. Tout le monde me demande quand je présenterai Lady Singham. Alors, voilà, Deepika Padukone sera la Lady Singham dans Singham Again. Elle est ma bombe féminine de l’univers des flics, et nous allons commencer à travailler dessus ensemble l’année prochaine.” Il a également ajouté que Ranveer fera également partie de Singham 3 comme il l’a dit à l’acteur : “Tu es comme aloo (patate), tu seras là dans chaque film.”

Pour les non-initiés, les dix précédents blockbusters de Rohit et Ajay incluent Golmaal, Golmaal Returns, Golmaal 3, Golmaal Again, All The Best, Singham, Singham Returns, Bol Bachchan, Simmba et Sooryavanshi.

