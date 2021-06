Ajay Devgn partage un souvenir très spécial avec Sanjay Leela Bhansali à l’occasion des 22 ans de Hum Dil De Chuke Sanam !

Il y a 22 ans, nous avons vu une collaboration exceptionnelle entre deux talents incroyables, Sanjay Leela Bhansali et Ajay Devgn pour le film culte, ‘Hum Dil De Chuke Sanam’. Sanjay Leela Bhansali nous a hypnotisés avec sa narration extraordinaire tandis qu’Ajay Devgn avec sa performance émouvante nous a donné des objectifs de partenaire.

Avec son flair pour la narration, son sens cinématographique impeccable, ses décors somptueux et ses interprétations émouvantes, le cinéaste as a transporté le public dans un monde différent en 1999.

Non seulement le film est devenu un énorme succès au box-office, mais il a également laissé les critiques stupéfaits car c’était la première fois que quelqu’un était témoin du sens de la grandeur du cinéma de Bhansali. Même après 22 ans de sa sortie, le film reste toujours le préféré des fans.

Marquant la journée spéciale, Ajay Devgn a sauté sur Instagram et a partagé quelques photos avec la légende, « 22 ans de Hum Dil De Chuke Sanam; Salman, Sanjay, Ash et moi savions que nous faisions un film super sensible. Je n’y pensais pas cependant que cela créerait l’histoire. Humilié ».

Quant au film, le concept d’amour, de séparation, de patience et de sacrifice dans ‘Hum Dil De Chuke Sanam’ a reçu des applaudissements tonitruants de tout le monde à travers le pays et a remporté plusieurs prix, dont le Filmfare Award du meilleur film et le Filmfare Award du meilleur réalisateur. ensuite.

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, le prochain film très attendu du célèbre cinéaste, « Gangubai Kathiawadi », marquera ses retrouvailles avec Ajay après 22 ans. Il sera également intéressant de voir Ajay et Alia Bhatt partager ensemble l’écran.