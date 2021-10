Ajay Devgn-Alia Bhatt starrer ‘RRR’ obtient la date de sortie en salles – Détails à l’intérieur

RRR, un film pan-indien, a été présenté comme un spectacle visuel pour les cinéphiles. Un film de ce calibre a toujours été conçu pour être une expérience cinématographique pour le public. Les développeurs de RRR ont choisi de repousser la date de sortie de quelques semaines en raison de la dernière annonce de réouverture des cinémas.

RRR, le film très attendu, est sur le point de sortir dans les salles du monde entier. Les fans attendaient avec impatience ce chef-d’œuvre cinématographique conçu avec tant d’amour et de passion, et l’anticipation et l’enthousiasme entourant ce titre sont inimaginables. PEN Studios a acquis les droits de distribution en salles en Inde du Nord, ainsi que les droits électroniques internationaux dans toutes les langues. Dans le Territoire du Nord, le film sera distribué par Pen Marudhar.

Dès le début de ce film, les fans ont été investis, cette nouvelle est dans le meilleur intérêt des fans qui apprécieront de regarder le réalisateur SS Rajamouli dans les salles au début de l’année prochaine.

Sur le compte Instagram officiel du film, une vidéo du making of du film a été publiée.

La vidéo commence par une vision de l’empire d’en haut. La scène passe ensuite à l’équipe de production au travail. Plusieurs fragments de débats vigoureux ont également été inclus. De plus, le cadre bascule vers un hyper-lapse, révélant l’ensemble massif. Certains moments du film ont également été intégrés à la production. La vidéo a également un travail de caméra et un jeu d’acteur à couper le souffle. Alia Bhatt jette un regard sérieux vers la fin, suivie par Ajay Devgan.

Le film comprend un casting de stars, avec Ram Charan et Jr. NTR aux côtés d’Ajay Devgn, Alia Bhatt, Olivia Morris dans des rôles clés tandis que Samuthirakani, Ray Stevenson et Alison Doody se joignent aux rôles de soutien.

DVV Danayya de DVV Entertainments produit le film dramatique d’action d’époque en télougou. Le 7 janvier 2022, le film sortira.