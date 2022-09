En 1965, le producteur AG Nadiadwala a réalisé un film sur l’épopée Mahabharata qui s’intitulait Mahabharat. Il était le producteur du film. Des décennies plus tard, son fils, le célèbre producteur de films Firoz Nadiadwala, envisage de créer une version 2.0 avec les dernières technologies cinématographiques. Cela a été rapporté par Bollywood Hungama. Des sources ont déclaré au portail qu’il avait commencé son travail sur le Mahabharat et prévoyait d’en faire une extravagance visuelle. Les gens travaillent sur le scénario depuis environ cinq ans. Cela prendrait quelques années de pré-production compte tenu de l’ampleur du film. Ils prévoient de commencer le tournage au premier trimestre de 2025. Il sera également doublé dans d’autres langues indiennes comme Brahmastra, Radhe Shyam, etc.

Le film racontera l’épopée du Mahabharata en trois heures chrono. Ce qui est le plus surprenant, c’est le budget du film ? Des sources ont déclaré à Bollywood Hungama qu’il s’agissait d’un incroyable Rs 700 crores. Cela en fera le film de Bollywood le plus cher de tous les temps. Firoz Nadiadwala veut créer un film qui rivalise avec Marvel, DC, Le Seigneur des anneaux, Game Of Thrones en termes d’échelle et de visuels. Certains des acteurs envisagés par la maison de production sont Akshay Kumar, Ajay Devgn, Ranveer Singh, Nana Patekar, Anil Kapoor, Paresh Rawal et d’autres. Firoz Nadiadwala a travaillé avec chacun d’eux dans le passé. Un certain nombre d’actrices seront également amenées à bord. Compte tenu de la sortie pan-indienne, ils recherchent des acteurs populaires du Sud qui pourraient faire partie du projet. Le cinéaste se concentre également sur les réalisateurs.

Il semble que le Mahabharata de 1965 réalisé par son père ait été un succès au box-office. Ce film sera sur le même format en termes de narration. Il veut une action réaliste comme les fans l’ont vu dans les films de type Gladiator, et non un contenu lourd en VFX. La source a déclaré à Bollywood Hungama : “Plus que les effets visuels, Firoz veut que le point de vente du film soit les personnages, la narration, les émotions, les dialogues, etc.” Le cinéaste veut un BGM qui corresponde à la partition donnée par le grand hollywoodien Hans Zimmer. Ils enregistreront le BGM à Los Angeles, aux États-Unis, et engageront également une entreprise de premier ordre à partir de là pour travailler sur les effets visuels.

Firoz Nadiadwala est un pionnier en matière d’utilisation des nouvelles technologies dans les films. Il l’a fait avec Ram Shastra, Kartoos et Awara Pagal Deewana. Il a également amené des chorégraphes d’action de films comme Charlie’s Angels et Matrix en Inde. La source a en outre déclaré à Bollywood Hungama : “Mahabharat, quant à lui, sera le premier film indien à être tourné en 5D ! On s’attend à ce qu’il soit si nouveau et excitant que le public se presse dans les salles de cinéma dans le monde entier, et pas seulement en Inde.”

Comme nous le savons, le Mahabharata est l’une des plus grandes épopées au monde. Les fabricants prévoient de présenter les enseignements spirituels du Seigneur Krishna. À travers le film, les réalisateurs prévoient de faire revivre le spiritisme et la compassion chez l’homme ordinaire, a déclaré la source.