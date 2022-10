Ajay Devgn, Akshay Khanna, la vedette de Tabu semble prometteuse, les internautes disent “très bien”

Lundi, les créateurs du Drishyam 2 avec Ajay Devgn, Akshay Khanna et Tabu dans les rôles principaux ont sorti la bande-annonce du film. Drishyam, qui a vu Vijay Salgaonkar réussir à sauver sa famille de la garde à vue, sa suite apportera une nouvelle tournure avec la réouverture de l’affaire et Vijay faisant des aveux, mais est-ce qu’il va vraiment faire la même chose est encore à voir dans le film. Tabu est à nouveau de retour d’une manière plus agressive pour se venger de lui.

Les internautes se sont rendus sur Twitter et ont fait l’éloge de la bande-annonce du film. L’un d’eux a écrit: “# Drishyam2Trailer semble vraiment prometteur avec un casting correspondant à l’histoire et un nouvel officier !!” le second a déclaré: “Après 20 ans, ça va être super allumé pour voir le face-à-face entre Ajay Devgn et Akshaye Khanna dans #Drishyam2. Drishyam2Trailer.

Bhaissaab #Drishyam2Remorque

Coupe de remorque brillante

Superbe BGM par DSP

Élément surprise Akshay Khanna

Ajay Devgn fringant comme toujours

Celui-ci fonctionnera sans aucun doute gros au box-office – DEVI CAPITAL (@DS_790) 17 octobre 2022

La bande-annonce de #Drishyam2 est très impressionnant et semble plus intéressant que le Drishyam2 original. #Drishyam2Remorque– prabir sen (@ prabirsen89) 17 octobre 2022

#Drishyam2 La bande-annonce est très engageante et intéressante. J’ai hâte de voir la confrontation entre AJ et Akshay.@ajaydevgn #Drishyam2Remorque pic.twitter.com/KqZss9TOhF— Heisenberg (@ajinkya_s89) 17 octobre 2022

Maintenant rien ne peut s’arrêter #Drishyam2 d’émerger d’un blockbuster #Drishyam2Remorque#AjayDevgn qu’est-ce qu’un acteur il est — SRK Mjolnir (@SrkMjolnir) 17 octobre 2022

La troisième personne a tweeté : « #Drishyam2Trailer Intense, Thriller & Zabardast. #AjayDevgn .. Distribution de stars extraordinaires #AkshayeKhanna & #Tabu. Je ne peux pas attendre le 18 novembre. La quatrième personne a déclaré: “Bhaisaab #Drishyam2Trailer Bande-annonce brillante coupée Superb BGM par DSP Akshay Khanna élément surprise Ajay Devgn fringant comme toujours Celui-ci fonctionnera sans aucun doute gros au box-office.”

Vu le #Drishyam2Remorque c’est juste hallucinant.. #Ajaydevgn monsieur est op #Drishyam2 TEMPÊTE PATHAAN DANS 100 JOURS — RBK (@RBK2760) 17 octobre 2022

Ajay, qui est à nouveau de retour avec un style similaire et prêt à jouer au jeu cérébral alors que Vijay parlait de la suite et de ce qu’il pense de la réponse du public, “Nous ne faisons jamais un film en pensant à sa suite mais quand il est aimé par le public et obtient une bonne réponse, alors nous pensons faire la suite.”

Tout en parlant du Drishyam original en malayalam et de la façon dont sa version hindi sera différente : “Ce film est très différent de l’original et vous n’avez pas le personnage d’Akshaye Khanna dans l’original. Il est donc traité d’une manière différente. ”