Ajay Devgn achète un espace de bureau spacieux à Mumbai d’une valeur de Rs 45 crores

Les célébrités de Bollywood sont bien connues pour leur style de vie somptueux et leurs demeures luxueuses. Alors que certains aiment investir leur argent dans des résidences spacieuses, d’autres sont impatients d’ajouter de nouvelles voitures chics à leur garage. Récemment, Suhana Khan a fait la une des journaux pour avoir acheté une propriété d’une valeur supérieure à Rs. 12 crores à Alibaugh. Maintenant, Ajay Devgn aurait également acheté une nouvelle propriété d’une valeur de plusieurs millions de dollars, dans le quartier Andheri West de Mumbai. Cependant, l’acteur n’a pour l’instant pas confirmé la nouvelle.

Ajay Devgan achète un espace de bureau d’une valeur de Rs 45 crores

Le tout nouvel espace de bureau d’Ajay Devgan vaut Rs 45 crores, a rapporté ETimes. La première unité, au prix de Rs 30,35 crore, est située au 16e étage du Signature Building de Mumbai, Oshiwara. Étendu sur 13 293 pieds carrés, l’espace dédié à des fins officielles a une superficie bâtie de 8 405 pieds carrés. Le droit de timbre, signé par Ajay Devgan, est de Rs 1,82 crore.

La deuxième unité de son bureau, évaluée à Rs 14,74 crore, serait au 17e étage. La zone bâtie de cette propriété couvre environ 4 893 pieds carrés. Pour acheter, Ajay Devgan a dû signer un droit de timbre d’une valeur de Rs 88,44 lakh. Des sources affirment que les deux propriétés ont été enregistrées sous le nom d’origine d’Ajay Devgan, Vishal Virender Devgan, le 19 avril même.

Les rapports affirmant qu’Ajay Devgn a acheté le spacieux bureau ont fait surface quelques jours après que Kajol a acheté une résidence à Mumbai, au coût de Rs 16,5 crore.

Les prochains films d’Ajay Devgan

Pendant ce temps, sur le front du travail, Ajay Devgn a été vu pour la dernière fois dans Bholaa avec Deepak Dobriyal et Tabu. Il collaborera à nouveau avec le cinéaste Rohit Shetty, pour le très attendu Singham 3. Après le succès retentissant de Drishyam 2, Ajay Devgn et Panorama Studios se réuniront également pour un thriller surnaturel, barré par Vikas Bahl. Le film est actuellement en phase de pré-production. Drishyam 2, un remake hindi du film malayalam du même nom, a reçu des critiques élogieuses de la part des fans et des critiques. Le film, une suite du mystère du meurtre Drishyam, mettait également en vedette Tabu, Shriya Saran et Ishita Dutta.

Drishyam 2 a collecté plus de 200 crores au box-office.