Ajay Devgn achète un bungalow tentaculaire d’une valeur de Rs 60 crore, voici tout ce que vous devez savoir

On dirait que la pandémie n’a pas empêché les célébrités de Bollywood d’investir dans des propriétés luxueuses à Mumbai et dans ses environs. Après Janhvi Kapoor, Arjun Kapoor, Hrithik Roshan, Alia Bhatt et Amitabh Bachchan, des rapports font le tour qu’Ajay Devgn a acheté une nouvelle demeure d’une valeur de Rs 60 crore dans la région de Juhu à Mumbai. Le bungalow est à proximité de Kajol et de sa résidence actuelle Shakti.

Selon le Times of India, le nouveau bungalow est réparti sur une superficie de 590 mètres carrés et le représentant d’Ajay a confirmé le rapport au quotidien. On dit que depuis l’année dernière, Ajay et Kajol ont cherché un nouveau logement à Mumbai et en ont trouvé un dans leur localité même.

Le rapport a également révélé que l’ancien propriétaire du bungalow était le regretté Pushpa Valia. De plus, Devgn en a déjà pris possession et a commencé les travaux de rénovation du nouveau bungalow.

Le rapport de TOI a également suggéré que l’accord avait été finalisé en novembre de l’année dernière et que la propriété avait été transférée au nom d’Ajay et de sa mère Veena Virendra Devgan au début du mois.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Ajay a étendu ses rôles de camée dans quelques films à venir, à savoir « Sooryavanshi », « Gangubai Kathiawadi » et « RRR ».

L’acteur joue le rôle principal dans ‘Maidaan’, ‘Bhuj: The Pride of India’ et ‘Thank God’. De plus, Devgn a également annoncé son prochain réalisateur intitulé ‘Mayday’ dans lequel il joue le rôle principal aux côtés d’Amitabh Bachchan et Rakul Preet Singh.

Ajay a également annoncé ses débuts en OTT avec une émission intitulée « Rudra » qui sera diffusée sur Disney + Hotstar.