Ajay Devgn achète un bungalow de 47,5 millions de roupies à Mumbai et prend CE montant sous forme de prêt

En mai de cette année, il a été signalé qu’Ajay Devgn avait acheté un bungalow tentaculaire à Mumbai à proximité de sa résidence actuelle. Il a été déclaré que l’acteur a acheté le bungalow pour la somme exorbitante de Rs 60 crore et que les travaux de rénovation sont actuellement en cours. Maintenant, selon les rapports de Money Control, le bungalow mesure 474,4 mètres carrés et son prix est de Rs 47,5 crore.

Situé dans le quartier Juhu de Mumbai, Ajay aurait contracté un prêt d’environ Rs 18,75 crore pour l’achat du bungalow. Le bungalow est enregistré sous les noms de Veena Virendra Devgn (la mère d’Ajay) et Vishal Virendra Devgn (le vrai nom d’Ajay).

Le portail a même rapporté que l’acteur de ‘Singham’ avait acheté le bungalow en décembre 2020 alors que le prêt avait été contracté en avril de cette année. Le bungalow est vendu par Bhavesh Balkrishna Walia.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Ajay a étendu ses rôles de camée dans quelques films à venir, à savoir « Sooryavanshi », « Gangubai Kathiawadi » et « RRR ».

L’acteur joue le rôle principal dans ‘Maidaan’, ‘Bhuj: The Pride of India’ et ‘Thank God’. De plus, Devgn a également annoncé son prochain réalisateur intitulé ‘Mayday’ dans lequel il joue le rôle principal aux côtés d’Amitabh Bachchan et Rakul Preet Singh.

Ajay a également annoncé ses débuts en OTT avec une émission intitulée « Rudra » qui sera diffusée sur Disney + Hotstar.

L’acteur a récemment assisté à une campagne de plantation d’arbres avec son fils Yug Devgan à Mumbai et les photos et vidéos sont devenues instantanément virales sur Internet.