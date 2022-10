Ajax Amsterdam contre Liverpool – Rapport de match de football – 26 octobre 2022

Liverpool a confirmé une place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions après une victoire 3-0 sur l’Ajax mercredi.

Mohamed Salah a ouvert le score pour marquer son sixième but en Ligue des champions de la saison avant que Darwin Nunez et Harvey Elliott ne marquent coup sur coup au début de la seconde période pour assurer que l’équipe de Premier League rebondisse après la défaite 1-0 de samedi contre Nottingham Forest, qui sont en bas du tableau de la Premier League.

“Le match a commencé difficile pour nous car l’Ajax est une bonne équipe”, a déclaré le patron de Liverpool, Jurgen Klopp.

“La première demi-heure, ils étaient la meilleure équipe, plus stable que nous. Leur système de marquage des hommes est inconfortable pour nous. Nous avons dû nous y habituer – c’est normal, c’est un match à l’extérieur en Ligue des champions.

“Nous avons marqué notre but et cela a ouvert les choses. À la mi-temps, nous avons également eu beaucoup de bons moments à montrer, et nous avons essayé de continuer sur cette voie et avons marqué deux buts et contrôlé le jeu, ce qui est bien. Et nous sommes heureux d’être qualifié pour les huitièmes de finale, super.”

L’équipe de Jurgen Klopp occupe la deuxième place du groupe A avec 12 points, trois points en dessous de Napoli qui a prolongé sa course parfaite avec une victoire 3-0 sur les Rangers mercredi.

L’Ajax a immédiatement affiché sa menace d’attaque. Steven Berghuis s’est retrouvé avec le but à sa merci après un relâchement de la défense de Liverpool à seulement quatre minutes, mais le Néerlandais n’a pu tirer que contre la base du poteau, un signe d’avertissement pour l’équipe de Klopp.

Liverpool a mis du temps à s’adapter au rythme du match, échouant à vraiment tester le gardien Remko Pasveer dans les 30 premières minutes.

Malgré leur manque d’efforts au but, les hommes de Klopp ont ouvert le score trois minutes avant la mi-temps. Salah s’est accroché au coup précis de Jordan Henderson pour faire un effort sur Pasveer qui se précipitait.

Mohamed Salah a marqué le premier match alors que Liverpool battait l’Ajax 3-0 mercredi. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Surfant sur leur élan, Liverpool a presque doublé son avance immédiatement après – le jeu désintéressé de Roberto Firmino a poussé Nunez, qui a en quelque sorte tiré contre le poteau avec un but ouvert.

Nunez a eu la pause à la mi-temps pour réfléchir à sa mauvaise passe, mais il a rapidement fait amende honorable en marquant son deuxième but de la saison en Ligue des champions quatre minutes après la pause – convertissant une chance plus difficile que celle qu’il avait précédemment rejetée.

Le corner sortant d’Andy Robertson a été accueilli par la tête de Nunez, qui a hoché la tête, touchant le deuxième poteau sur son chemin.

Trois minutes plus tard, l’équipe de Klopp a porté son avance à trois, Elliott devenant le premier adolescent à marquer lors d’apparitions consécutives en Ligue des champions pour Liverpool.

Le joueur de 19 ans a reçu le ballon de Salah dans la surface avant de tirer un effort emphatique dans le toit du filet sous un angle aigu.

La victoire de Liverpool n’a jamais été mise en doute après leur assaut de buts alors qu’ils contrôlaient la possession et le flux d’occasions.

L’Ajax a remporté six matches sur six la saison dernière en phase de groupes, mais n’a remporté qu’un seul de ses matches dans le groupe A cette saison. Sur le mauvais parcours de son équipe, Dusan Tadic a déclaré : « La dernière fois, c’était un groupe différent. Nous avons changé beaucoup de joueurs mais ce n’est pas une raison pour perdre beaucoup de matchs avec cette différence. [a] direction différente si nous nous fixons des objectifs — ce serait [have] été un match totalement difficile si nous avions fait ça.”

Liverpool disputera son dernier match de groupe de la Ligue des champions contre Naples à Anfield le 1er novembre. Ils ont perdu le match retour 4-1 en septembre.