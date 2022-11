A’jah Davis, les femmes du NIU ont de grandes attentes pour la saison 2022-23 – Shaw Local

DeKALB – Lors de sa dernière saison, A’Jah Davis a déclaré qu’elle avait de grandes attentes pour l’équipe féminine de basket-ball de NIU.

Le centre senior de 6 pieds 1 pouce de DeKalb a déclaré que même si l’équipe prend les choses un match à la fois, être capable de faire quelque chose de spécial pour les Huskies signifierait beaucoup pour elle.

“Je pense que je voudrais quitter NIU avec quelque chose accroché dans les bannières ou quelque chose comme ça, donc je sais que tout le travail acharné que j’ai fait et que mes coéquipiers pendant ces années se sont réalisés”, a déclaré Davis. «De cette façon, nous obtenons quelque chose au Convocation Center auquel nous pouvons revenir dans cinq, 10 ans et être comme, ce sont de bons souvenirs. En fait, nous l’avons fait.

Les Huskies sont allés 14-15 l’an dernier et 11-9 dans le MAC malgré l’absence du meilleur marqueur Chelby Koker pendant plus de la moitié de la saison. Koker a toujours en moyenne 17,8 points par match et a été sélectionné comme mention honorable dans l’équipe entièrement MAC. Janae Poisson a également reçu une mention honorable dans la ligue.

Davis était une sélection de la première équipe après une moyenne de 16,6 points et 12 rebonds par match. Elle est également la détentrice du record scolaire en une saison pour les rebonds (349) et les doubles doubles (24) et est neuvième en double double en carrière (31).

“A’Jah vous dira que la prochaine étape pour nous est de gagner un championnat et de revenir aux séries éliminatoires”, a déclaré l’entraîneure Lisa Carlsen. «Nous avons beaucoup parlé de cela et de l’importance de chaque partie de la saison pour nous mettre en position en mars pour continuer à jouer au basket. C’est vraiment là qu’elle se concentre.

Avec tous les talents de retour, Carlsen a déclaré que les Huskies avaient décidé de frapper fort le portail de transfert pendant l’intersaison, avec un seul étudiant de première année sur la liste de l’équipe.

“Lorsque nous parlons du succès d’A’Jah, cela ne peut être vraiment bon que si nous pouvons espacer le sol et lui donner de la place pour travailler”, a déclaré Carlsen. “Je pense qu’il n’y avait qu’une seule équipe dans le MAC l’année dernière qui n’a pas doublé l’équipe A’Jah. Lorsque cela se produit, nous devons avoir des gens sur le périmètre qui peuvent marquer le ballon de basket. Et je pense que nous l’avons à coup sûr cette année.

Elle a déclaré que Tara Stauffacher du Wisconsin devrait avoir un impact immédiat. L’attaquant 5-11 a disputé 83 matchs avec les Badgers, commençant trois fois. En moyenne de 13,4 minutes par match, elle a récolté en moyenne 2,2 points et 1,8 rebonds par match.

Carlsen a également déclaré qu’Emma Carter, un transfert de Franklin Pierce, pourrait avoir un impact avec un jeu intérieur difficile et des compétences de rebond. Des joueurs de retour comme Moriah Prewitt et Sidney McCrea devraient pouvoir étirer le sol avec un tir amélioré à 3 points.

Et bien qu’il n’y ait qu’un seul étudiant de première année, Carlsen a décroché une recrue pour la promotion 2024 – une recrue dont elle a pu parler. Sycamore junior Lexi Carlsen a annoncé son engagement envers les Huskies juste avant le début de la saison.

“Je pense que je peux vérifier que Lexi Carlsen est ma fille”, a déclaré Carlsen. “Nous sommes très heureux qu’elle ait décidé où elle veut continuer à jouer. C’est une situation unique à coup sûr. Et je peux m’en tirer avec beaucoup de choses parce que je peux prétendre que c’est une relation antérieure. Je l’ai beaucoup utilisé pour la regarder jouer en tant que sa mère alors que d’autres entraîneurs universitaires ne peuvent peut-être pas la regarder jouer. Ce fut une période passionnante, c’est le moins qu’on puisse dire.

Bien que les Huskies de cette année aient été choisies cinquièmes dans le sondage de pré-saison du MAC, Davis a déclaré qu’elle tirait beaucoup plus haut que cela.

“Nous avons définitivement une chance de terminer cinquième, ce qu’ils nous ont classé”, a déclaré Davis. “Certainement les deux premiers. Nous avons beaucoup d’expérience, beaucoup de bons retours à venir, puis nous avons des transferts à venir qui vont vraiment nous aider à grandir sur les segments offensifs et défensifs.