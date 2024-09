A’ja Wilson élue MVP unanime de la WNBA : Comment l’attaquante vedette des Aces a remporté les honneurs de la ligue pour la troisième fois

Alors que les Las Vegas Aces entament leur quête d’un troisième titre consécutif de championne WNBA, leur attaquante vedette, A’ja Wilson, dirigera l’équipe après avoir reçu la plus haute distinction de la ligue. Dimanche, Wilson a été nommée MVP 2024 de la WNBA, devenant ainsi la deuxième joueuse à remporter ce prix à l’unanimité et la première depuis Cynthia Cooper-Dyke des Houston Comets lors de la saison inaugurale de la ligue en 1997.

Le fait que Wilson ait remporté ce prix n’a pas été une surprise. Sa saison a sans doute été la plus dominante de l’histoire de la WNBA. Elle a établi un nouveau record de points marqués en une saison (26,9 points par match) et a également établi des records en une saison avec 1 021 points au total (elle est devenue la première joueuse à franchir la barre des 1 000 points) et 451 rebonds au total. Wilson a également été la première joueuse à mener la WNBA au total des points, des rebonds et des contres (98) en une saison.

« Je ne veux pas que l’on perde de vue à quel point A’ja est bonne », a déclaré l’entraîneur des Aces Becky Hammon aux journalistes à la mi-septembre. « Elle fait tout. Elle est en plein milieu d’une course et parfois j’ai envie de la secouer et de lui dire : « Sais-tu à quel point tu es bonne ? » Mais je ne veux pas la secouer parce que je ne veux pas la réveiller. Elle peut simplement rester dans la zone où elle se trouve. »

Des records battus, des étapes franchies. A’ja Wilson remporte son troisième titre de MVP avec une saison historique 🌟 2024 @Kia MVP de la WNBA #KiaMVP pic.twitter.com/5fDSXwkYzf — WNBA (@WNBA) 22 septembre 2024

Grâce à cette victoire, Wilson a désormais remporté le titre de MVP lors de trois de ses sept saisons en WNBA, dont 2020 et 2022. Elle rejoint Sheryl Swoopes, Lisa Leslie et Lauren Jackson comme les seules autres lauréates du titre de MVP à trois reprises. Wilson pourrait également rejoindre un trio de triples lauréates du titre de joueuse défensive de l’année (Swoopes, Tamika Catchings et Sylvia Fowles) lorsque ce prix sera annoncé plus tard dans l’après-saison.

Wilson a terminé troisième lors du vote pour le titre de MVP l’an dernier, dans une course historiquement serrée, derrière Breanna Stewart des New York Liberty et Alyssa Thomas des Connecticut Sun. Wilson a reçu un vote pour la quatrième place, et a déclaré plus tard qu’elle s’en était servie comme d’une forme de motivation.

« Qui que vous soyez, vous qui m’avez élu quatrième (pour le titre de MVP), merci. Merci beaucoup », a déclaré Wilson lors du rallye de championnat de Las Vegas l’automne dernier. « Je veux dire que je vous apprécie, car cela signifie simplement que j’ai encore beaucoup de travail à faire. »

L’instant ✨ « Je ne peux pas vous remercier suffisamment. J’espère que vous comprenez à quel point vous comptez pour moi. J’espère que vous savez que ce trophée n’est rien sans vous tous. Nous avons traversé des épreuves – et nous allons continuer à traverser des épreuves – mais il y a une chose que vous n’aurez jamais… pic.twitter.com/NOnm0BP4yr — Les As de Las Vegas (@LVAces) 22 septembre 2024

Au-delà de Wilson, il n’y a pas eu beaucoup de suspense quant à savoir qui prendrait la deuxième place au vote pour le titre de MVP. L’attaquant des Lynx du Minnesota Napheesa Collier (467 points) a reçu 66 des 67 votes d’un panel national de journalistes sportifs et de commentateurs. Stewart a reçu l’autre vote pour la deuxième place et a terminé troisième au classement général (295 points).

La recrue des Indiana Fever, Caitlin Clark, a terminé quatrième du scrutin (130 points) et Thomas a terminé cinquième (83 points). Les joueurs ont reçu 10 points pour un vote de première place, sept pour une deuxième place, cinq pour une troisième place, trois pour une quatrième place et un pour une cinquième place.

Au cours de la saison régulière 2024, Wilson a été nommée Joueuse du mois de la Conférence Ouest de la WNBA à quatre reprises (mai, juin, juillet et septembre) et Joueuse de la semaine de la Conférence Ouest de la WNBA à six reprises. Si elle remporte à nouveau le titre de MVP au cours de sa carrière, elle deviendra la première joueuse de l’histoire de la WNBA à le faire quatre fois.

Wilson et les Aces débutent leur parcours en séries éliminatoires dimanche. Las Vegas est la tête de série numéro 4 et accueille le Seattle Storm numéro 5, avec un coup d’envoi prévu à 22h00 HE.

Lecture obligatoire

(Photo : Steph Chambers / Getty Images)