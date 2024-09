A’ja Wilson bat le record de points en une saison de la WNBA et dépasse la marque de 939 de Jewell Loyd

À la fin de la saison WNBA 2023, après que les Las Vegas Aces aient remporté leur deuxième titre consécutif et qu’A’ja Wilson ait été élue MVP de la finale, Wilson avait un message.

« Qui que vous soyez, vous qui m’avez élu quatrième (pour le titre de MVP), merci. Merci beaucoup », a déclaré Wilson lors de la remontée de l’équipe vers le titre. « Je veux dire que je vous apprécie, car cela signifie simplement que j’ai encore beaucoup de travail à faire. »

Bien que les Aces de 2024 aient déçu par rapport aux attentes, ce n’est pas le cas de Wilson. Comme elle l’avait promis en octobre dernier, Wilson est revenue en meilleure forme lors de sa septième saison en WNBA.

Déjà deux fois MVP et joueuse défensive de l’année, Wilson détient désormais le record du plus grand nombre de points en une seule saison. Contre l’Indiana Fever – et la recrue Caitlin Clark, qui pourrait défier ces records dans un avenir pas si lointain – Wilson a marqué son 941e point au deuxième quart-temps, battant le record de 939 points en une seule saison de Jewell Loyd établi en 2023.

941 seaux en 2024 et ce n’est pas fini… Le record de points marqués en une seule saison WNBA appartient à A’JA WILSON #BienvenueauW pic.twitter.com/ysR3DWubVz — WNBA (@WNBA) 11 septembre 2024

De nombreux records en une seule saison de la WNBA ont été battus au cours des deux dernières années, depuis que la saison régulière a été étendue à 40 matchs. Lorsque la ligue a débuté en 1997, la saison durait 28 matchs. L’année suivante, 30, puis l’année d’après, 32, et ce jusqu’en 2002. La saison régulière a duré 34 matchs de 2003 à 2019, période pendant laquelle Diana Taurasi a établi la norme de score qui a perduré jusqu’à la saison dernière.

Néanmoins, les statistiques de Wilson ne nécessitent pas de matchs supplémentaires pour battre des records. En 34 matchs, Wilson a marqué 929 points, soit plus que quiconque dans l’histoire de la ligue, confortablement devant les 860 points de Taurasi en 2006. Wilson marquait en moyenne 27,3 points avant le match de mercredi.

Elle n’a besoin que de 83 points au total sur les cinq derniers matchs pour afficher la moyenne de points la plus élevée sur une saison WNBA, dépassant la marque de 25,3 de Taurasi.

En plus des points, Wilson est également en tête de la ligue en termes de rebonds défensifs, de contres, de pourcentage de pertes de balle et de pourcentage de victoires. C’est un tour de force pour le favori du titre de MVP.

« Je ne veux pas que l’on perde de vue à quel point (A’ja) est bonne », a déclaré l’entraîneur des Aces Becky Hammon avant le match contre Fever. « Elle fait tout. Elle est au milieu d’une course et parfois j’ai envie de la secouer et de lui dire, tu sais à quel point tu es bonne ? Mais ensuite je ne veux pas la secouer parce que je ne veux pas la réveiller. Elle peut simplement rester dans la zone où elle se trouve. »

Cette zone place Wilson dans une position historiquement élevée. Au cours de ses sept saisons de carrière, Wilson menace également le record de Taurasi en tant que meilleure marqueuse de tous les temps de la ligue. Elle a une meilleure moyenne de points (20,9 contre 20,7) à cet âge, et grâce au calendrier élargi de la WNBA, Wilson peut atteindre le total de points marqués de Taurasi en moins de saisons.

Pour l’instant, Wilson et les Aces n’ont en vue qu’un troisième titre. Mais le plus grand de tous les temps ne peut s’empêcher d’établir des records individuels dans le processus.

(Photo : Justin Casterline / NBAE via Getty Images)