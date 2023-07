AJ Zweeres de Morris parmi les athlètes les plus occupés cet été – Shaw Local

MORRIS – Pour la plupart des élèves du secondaire, l’été est le moment de se détendre et de profiter d’une pause par rapport à la routine normale.

AJ Zweeres n’est pas la plupart des lycéens.

Cela est évident lorsque vous le voyez participer à l’un des trois sports qu’il pratique à Morris.

Il était une sélection de tous les États dans le football la saison dernière en tant que junior et a été nommé All-Interstate Eight Conference au baseball malgré le fait qu’il ait raté un peu de temps pour se remettre d’une opération au genou pour une blessure qu’il a subie à la fin de la saison de football. En raison de la blessure, il a raté toute la saison de basket-ball, mais il figure être l’un des gardes partants de Morris cette année.

Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour se détendre.

« Pendant la semaine, j’ai du football du lundi au jeudi », a déclaré Zweeres. «Mes tournois de baseball ont généralement lieu le week-end, donc nous partons après l’entraînement de football jeudi, puis nous jouons dans un tournoi le week-end. Il y a quelques semaines, nous avons organisé un tournoi dans l’Indiana. Nous sommes partis mercredi soir, et nous ne sommes partis que lundi matin. Nous sommes rentrés chez nous et sommes revenus lundi après-midi, et je suis allé directement à l’entraînement de football. J’étais un peu en retard, mais j’y suis arrivé.

« Pendant un moment, jusqu’au Morris Shootout, j’ai aussi eu du basket. Mon médecin m’a dit d’y aller doucement avec le basket, donc je ne suis pas trop allé sur le terrain, mais j’ai assisté à tous les entraînements. Je voulais être là pour mon équipe et les soutenir comme un haut dirigeant devrait le faire.

Zweeres a été un incontournable du programme sportif de Morris au cours des deux dernières saisons, car il était à l’université dans les trois sports en deuxième année. Il a éclaté en tant que junior l’année dernière pendant la saison de football, livrant des jeux qui changent la donne en tant que receveur en attaque, sécurité en défense et retourneur de coups de pied dans les équipes spéciales. Il a capté un sommet d’équipe de 38 passes pour 548 verges et 11 touchés, a porté le ballon 34 fois pour 251 verges et cinq touchés, a réussi 56 plaqués, deux interceptions et deux récupérations d’échappés en défense et a renvoyé 11 coups d’envoi pour 339 verges et un touché et 17 bottés de dégagement pour 376 verges et un autre score.

Zweeres espère que l’équipe Morris de cette année pourra s’améliorer par rapport à l’équipe des demi-finales de l’État de l’an dernier.

AJ Zweeres de Morris (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

« Je pense que nous allons faire une bonne saison », a-t-il déclaré. « Nous ne revenons pas beaucoup, mais nous avons un nombre décent de gars qui reviennent de l’an dernier, surtout aux postes de compétences. Nous avons perdu la plupart de nos joueurs de ligne de l’année dernière, mais les gars qui jouent cette année se sont vraiment améliorés et ont l’air bien. La nouvelle défense que Coach [Ryan] Clauson a l’air vraiment bien, et Coach [Ty] Smith a fait du bon travail avec les arrières défensifs et a mis en place de nouvelles couvertures.

« Les pièces commencent à s’assembler, et ça a l’air plutôt bien. »

L’entraîneur de Morris, Alan Thorson, est heureux d’avoir Zweeres de retour comme l’une de ces pièces.

« AJ fait la différence », a déclaré Thorson. « Il fait partie de ces athlètes spéciaux qui ne viennent pas très souvent. Nous étions un peu inquiets de la façon dont sa saison s’est terminée l’année dernière avec le ménisque déchiré, mais jusqu’à présent cet été, il ne semble pas que quelque chose ait jamais mal tourné. Nous essayons d’être prudents avec lui, en lui donnant un jour et un jour de congé à l’entraînement. Notre formateur [Nikki Meyer] travaille avec son médecin et son physiothérapeute, et elle fait un excellent travail.

« Lors du 7 contre 7 de la semaine dernière à West Aurora, c’était la première fois que je pensais qu’il ressemblait à AJ. Il était là-bas en train de voler, de faire de belles prises, de faire des jeux en défense et de ne même pas penser à deux fois à son genou.

«Il a également assumé un rôle de leadership plus vocal cette saison. Il sait que c’est sa dernière année et cela fait partie de son rôle dans l’équipe. Il a toujours donné l’exemple, mais il a également assumé un rôle de leadership plus vocal cette année, et cela fait plaisir à voir.

Au cours de sa saison senior, Zweeres verra sans aucun doute de nombreuses offres pour pratiquer un sport ou l’autre à l’université. Il doit encore décider quel sport il choisira ou s’il décidera de s’essayer à plus d’un.

« Je veux essayer le football ou le baseball au niveau supérieur », a-t-il déclaré. « J’ai eu plus de contacts pour le football jusqu’à présent. Quand j’étais dans l’Indiana pour ce tournoi de baseball, j’ai visité l’université Butler et j’ai rencontré leur entraîneur. Il a mentionné jouer les deux, mais n’était pas sûr de savoir comment cela fonctionnerait, en particulier dans une école de leur taille. Je pourrais peut-être jouer les deux dans une petite école. Je vais devoir attendre et voir ce qui me convient le mieux.

Jusque-là, il continuera à donner des ajustements aux autres équipes dans les trois sports.